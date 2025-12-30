قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديانج يقود أحلام مالي لإنجاز تاريخي في أمم أفريقيا

اليو ديانج
اليو ديانج
عبدالحكيم أبو علم

  أصبح منتخب مالي خامس فريق يتأهل للأدوار الإقصائية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد حصوله على وصافة مجموعته في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، دون تحقيق أي فوز، منذ زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 32 فريقا.

وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا إلى 24 فريقا للمرة الأولى في نسخة عام 2019 بمصر، حيث نصت اللائحة على توزيع الفرق على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.

وتجنبت مالي التواجد ضمن أفضل الثوالث بنسخة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، ومن ثم اتباع مسار صعب في الأدوار الإقصائية للبطولة، رغم فشلها في حصد أي انتصار خلال مشوارها في الدور الأول.

وحصل منتخب مالي على وصافة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط في النسخة الحالية، وذلك عقب تعادله في مبارياته الثلاث 1 / 1 مع كل من زامبيا والمغرب في أول جولتين، وبدون أهداف مع منتخب جزر القمر في الجولة الأخيرة.

واستفاد المنتخب المالي، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه والعاشرة على التوالي، من فشل منتخبي جزر القمر وزامبيا في الظفر بأي انتصار في مشوارهما بدور المجموعات أيضا، حيث خسرا في لقاء وتعادلا في مباراتين، ليتفوق المنتخب الملقب بـ(النسور) عليهما بفارق نقطة وحيدة.

وضرب منتخب مالي بقيادة نجم الأهلي اليو ديانج، الساعي للفوز باللقب لأول مرة، موعدا يوم السبت المقبل في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم نيجيريا وتونس وتنزانيا وأوغندا، أملا في مواصلة مشواره بالمسابقة.

وسار منتخب مالي على نهج منتخبات تونس وبنين ومصر والكونغ الديمقراطية، التي تأهلت للأدوار الإقصائية بعد تعادلها في مبارياتها الثلاث بمرحلة المجموعات.

ويأمل منتخب مالي، رغم بدايته الباهتة في دور المجموعات، في المضي قدما بمرحلة خروج المغلوب، مثلما فعل منتخب تونس في نسخة المسابقة عام 2019، حينما واصل مسيرته بالبطولة حتى الدور قبل النهائي، رغم تعادله في مبارياته الثلاث بالدور الأول مع منتخبات أنجولا وموريتانيا ومالي.

منتخب مالي اليو ديانج المغرب مصر بطولة الامم الأفريقية الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

بالصور

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد