ديانج يقود أحلام مالي لإنجاز تاريخي في أمم أفريقيا

أصبح منتخب مالي خامس فريق يتأهل للأدوار الإقصائية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد حصوله على وصافة مجموعته في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، دون تحقيق أي فوز، منذ زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 32 فريقا.

وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا إلى 24 فريقا للمرة الأولى في نسخة عام 2019 بمصر، حيث نصت اللائحة على توزيع الفرق على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.

وتجنبت مالي التواجد ضمن أفضل الثوالث بنسخة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، ومن ثم اتباع مسار صعب في الأدوار الإقصائية للبطولة، رغم فشلها في حصد أي انتصار خلال مشوارها في الدور الأول.

وحصل منتخب مالي على وصافة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط في النسخة الحالية، وذلك عقب تعادله في مبارياته الثلاث 1 / 1 مع كل من زامبيا والمغرب في أول جولتين، وبدون أهداف مع منتخب جزر القمر في الجولة الأخيرة.

واستفاد المنتخب المالي، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه والعاشرة على التوالي، من فشل منتخبي جزر القمر وزامبيا في الظفر بأي انتصار في مشوارهما بدور المجموعات أيضا، حيث خسرا في لقاء وتعادلا في مباراتين، ليتفوق المنتخب الملقب بـ(النسور) عليهما بفارق نقطة وحيدة.

وضرب منتخب مالي بقيادة نجم الأهلي اليو ديانج، الساعي للفوز باللقب لأول مرة، موعدا يوم السبت المقبل في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم نيجيريا وتونس وتنزانيا وأوغندا، أملا في مواصلة مشواره بالمسابقة.

وسار منتخب مالي على نهج منتخبات تونس وبنين ومصر والكونغ الديمقراطية، التي تأهلت للأدوار الإقصائية بعد تعادلها في مبارياتها الثلاث بمرحلة المجموعات.

ويأمل منتخب مالي، رغم بدايته الباهتة في دور المجموعات، في المضي قدما بمرحلة خروج المغلوب، مثلما فعل منتخب تونس في نسخة المسابقة عام 2019، حينما واصل مسيرته بالبطولة حتى الدور قبل النهائي، رغم تعادله في مبارياته الثلاث بالدور الأول مع منتخبات أنجولا وموريتانيا ومالي.