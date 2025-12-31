بقطر 350 مم.. الانتهاء من صيانة خط طرد رئيسي بكفر الشيخ| صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال صيانة خط الطرد الرئيسي بقطر 350 مم بمنطقة مساكن الصفا، حتى محطة صرف صحي 2 بقرية داير الناحية بمركز دسوق.

يأتي ذلك عقب جهود متواصلة استمرت 12 ساعة، تنفيذًا لتوجيهاته العاجلة برفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت أعمال الصيانة تنسيقًا بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف اللواء أحمد الصراف، رئيس الشركة.

وجرى الدفع بفرق الطوارئ فور تلقي البلاغ، والتعامل السريع مع العطل وإجراء الإصلاحات اللازمة، وسحب المياه المتراكمة، حتى عادت المحطة للعمل بكامل طاقتها دون التأثير على الحركة المرورية، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أكد محافظ كفرالشيخ متابعته الشخصية لمشكلات المواطنين سواء في اللقاءات الدورية أو عبر قنوات التواصل المختلفة، ويكلف الجهات المعنية بسرعة حلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستماع إلى جميع طلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ خصصت خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم (0473220792)، للتعامل الفوري مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.