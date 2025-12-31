قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: 2025 سجلت أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة بالصادرات غير البترولية
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
بقطر 350 مم.. الانتهاء من صيانة خط طرد رئيسي بكفر الشيخ| صور

محمود زيدان

 أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال صيانة خط الطرد الرئيسي بقطر 350 مم بمنطقة مساكن الصفا، حتى محطة صرف صحي 2 بقرية داير الناحية بمركز دسوق.

يأتي ذلك عقب جهود متواصلة استمرت 12 ساعة، تنفيذًا لتوجيهاته العاجلة برفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وشهدت أعمال الصيانة تنسيقًا بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف اللواء أحمد الصراف، رئيس الشركة.

وجرى الدفع بفرق الطوارئ فور تلقي البلاغ، والتعامل السريع مع العطل وإجراء الإصلاحات اللازمة، وسحب المياه المتراكمة، حتى عادت المحطة للعمل بكامل طاقتها دون التأثير على الحركة المرورية، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أكد محافظ كفرالشيخ متابعته الشخصية لمشكلات المواطنين سواء في اللقاءات الدورية أو عبر قنوات التواصل المختلفة، ويكلف الجهات المعنية بسرعة حلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستماع إلى جميع طلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 يذكر أن محافظة كفر الشيخ خصصت خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم (0473220792)، للتعامل الفوري مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

