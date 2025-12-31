قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يختتم أيام العام الميلادي بإدخال الفرحة لقرية العمة بقطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في ختام أيام العام الميلادي واستقبال العام الجديد، أدخل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الفرحة إلى قلوب أهالي قرية العِمّة التابعة لمركز قطور، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة داخل شوارع القرية لمتابعة تشغيل منظومة مياه الشرب الجديدة والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، استمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من مسؤولي شركة مياه الشرب حول الوضع السابق للمنظومة، حيث كانت محطة مياه أميوط تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 3500 متر مكعب يوميًا وتعتمد على المياه الجوفية في تغذية قرى الريانية وأميوط والعِمّة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع نسبة الأملاح بالمياه وضعف الكميات الواصلة للقرى والعزب التابعة، بما لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسكان، الأمر الذي كان يمثل تحديًا يوميًا للأهالي ويؤثر على جودة حياتهم.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار الشرح إلى أن الوضع الجديد شهد نقلة نوعية حقيقية، من خلال تدعيم منظومة الإمداد المائي بالتغذية من الخط البحاري القادم من محطة مياه محلة مسير، حيث يبدأ الخط بقطر 700 مم وينتهي بقطر 250 مم عند أميوط، مع ربط قرية أميوط من أمام الخط الرئيسي، وربط قريتي العِمّة والريانية مباشرة من خط قطر 700 مم، بما أسهم في الاعتماد على المياه البحرية بدلًا من المياه الجوفية، وهو ما انعكس في تحسن ملحوظ لجودة المياه والقضاء على مشكلة ارتفاع الأملاح، إلى جانب تحقيق استقرار واضح في الضغوط والكميات المقدمة للمواطنين.

توصيل مياه الشرب 

وأوضح مسؤولو الشركة أن المنظومة المطورة تخدم قرى أميوط والريانية والعِمّة بإجمالي عدد سكان يقدر بنحو 30 ألف نسمة تقريبًا، بالإضافة إلى العزب التابعة، مشيرين إلى أنه تم استلام خطوط مياه بأقطار 700 و500 و400 و250 مم، بإجمالي أطوال تصل إلى 11 كيلومترًا، من الهيئة القومية، وربطها بمحطة محلة مسير المرشحة، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب بالمنطقة.

ارتياح المواطنين 

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن سعادته بما لمسه من ارتياح وفرحة واضحة على وجوه أهالي القرية، مؤكدًا أن توفير مياه شرب نظيفة وآمنة حق أصيل لكل مواطن، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الإنسان في صدارة الأولويات.

وحرص المحافظ خلال الجولة على تهنئة أهالي قرية العِمّة بالعام الميلادي الجديد، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشكل مباشر، في أجواء عكست حالة من السعادة والامتنان، حيث وجه الأهالي الشكر للمحافظ على ما وصفوه بـ«إدخال الفرحة الحقيقية» إلى القرية، مؤكدين أن تحسن مياه الشرب يمثل تحولًا كبيرًا في حياتهم اليومية ويعيد الطمأنينة لكل بيت.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية في تصريحاته أن الجولات الميدانية ستستمر بكافة مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مشددًا على أن ما تحقق في قرية العِمّة هو نموذج للعمل الجاد والتنسيق بين أجهزة المحافظة وشركة مياه الشرب، بما يحقق رضا المواطن ويعزز الثقة في جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات قطور قرية العمة توصيل مياه الشرب

