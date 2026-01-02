توجيه عاجل من نائب رئيس جامعة عين شمس لإسراع إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والالتزام بقواعد الانضباط خلال فترة الامتحانات، وتفعيل آليات الحد من الغش بكافة أشكاله، سواء باستخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة أخرى، مع إحاطة الملاحظين بتعليمات الامتحانات، والتأكيد على جودة الأداء داخل اللجان بما يخدم مصلحة الطلاب.

كما أكد نائب رئيس الجامعة، أهمية تقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، وتوفير كافة سبل التيسير اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتهيئة بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب.

وشدد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح فور انتهاء كل امتحان، والإسراع في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.