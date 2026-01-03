قمر الذئب العملاق يودع السماء.. فرصة أخيرة لمشاهدة أكبر بدر حتى نهاية 2026

إذا كنت من عشاق مراقبة السماء، فإن شهر يناير يحمل لك موعدا استثنائيا ففي اليوم السبت 3 يناير يكتمل قمر الذئب في مشهد فلكي نادر، حيث يظهر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد، ليكون آخر قمر عملاق يمكن رؤيته حتى نوفمبر 2026.

ويمثل هذا الحدث فرصة لا تفوت لمتابعة أحد أجمل العروض السماوية، سواء بالعين المجردة أو بعدسة الكاميرا.

ما هو القمر العملاق؟

يحدث القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره، والمعروفة باسم الحضيض في هذه الحالة، يبدو القمر أكبر بنحو 14% و أكثر سطوع بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بما يُعرف بالقمر الصغير، الذي يظهر عند ابتعاده عن الأرض.

متى يبلغ قمر الذئب ذروة جماله؟

يصل قمر يناير العملاق إلى ذروة إضاءته طوال ليلة 3 يناير إذا كانت السماء صافية.

أفضل توقيت للرؤية

يوصي خبراء الفلك بمراقبة القمر عند شروقه أو غروبه، أي قرب غروب الشمس أو شروقها، حيث يبدو أكثر ضخامة وتأثيرا.

خدعة بصرية تزيد المشهد سحرا

بحسب وكالة ناسا، يظهر القمر أكبر حجما عندما يكون قريبا من الأفق، رغم أن حجمه الحقيقي لا يتغير وتُعرف هذه الظاهرة باسم وهم القمر.

ويزداد المشهد جمالا مع لونه البرتقالي الدافئ عند الشروق أو الغروب، نتيجة مرور ضوء القمر عبر طبقات أكثر من الغلاف الجوي، حيث تتشتت الألوان الزرقاء وتبقى الموجات الحمراء الأطول.

سماء مزدحمة بالمفاجآت

لا يأتي اكتمال قمر الذئب وحده هذا الشهر، بل ترافقه عدة ظواهر فلكية:

-كوكب المشتري يتلألأ بالقرب من القمر طوال ليلة 3 يناير

-كوكبة الجبار الشتوية تظهر بوضوح في السماء

-كوكب زحل يلمع في الجنوب الغربي عند شروق القمر

كما يتزامن القمر العملاق مع ذروة زخات شهب الرباعيات بين 2 و3 يناير، المعروفة بكراتها النارية الساطعة ورغم أن ضوء القمر سيحجب بعض الشهب، فإن الأجرام الأكثر لمعانا ستبقى مرئية، خاصة من منتصف الليل حتى الفجر.

هل تحتاج إلى تلسكوب؟

لا يتطلب الاستمتاع بالقمر العملاق أي معدات خاصة، إذ يمكن رؤيته بوضوح بالعين المجردة حتى من المدن الملوثة ضوئيا.

لكن لمحبي التفاصيل، يمكن استخدام منظار أو تلسكوب، مع العلم أن أفضل وقت لرصد الفوهات والجبال القمرية يكون خارج طور البدر الكامل، مثل طور الأحدب.

أفضل الأماكن لمشاهدة القمر العملاق

العامل الأهم هو اختيار موقع يتمتع بإطلالة مفتوحة على الأفق، سواء كان شاطئ، أو منطقة مرتفعة، أو ساحة مفتوحة.

ويشرق قمر يناير في الشمال الشرقي مساء يوم 3 يناير، ثم يتحرك عاليا في السماء قبل أن يغرب غربا مع شروق الشمس.

نصائح لالتقاط صورة مثالية بالكاميرا الاحترافية

-عدسة مقربة وحامل ثلاثي ضروريان

-صور القمر عند الشروق بلونه البرتقالي

-أضف عناصر أمامية مثل الأشجار أو المباني أو الجبال لإضفاء عمق على الصورة بالهاتف الذكي

-استخدم التكبير البصري (حوالي 5x) بدلا من التكبير الرقمي

-ثبت الهاتف على حامل ثلاثي للحصول على صورة واضحة

-التقط الصور أثناء الشروق أو الغروب للحصول على ألوان أكثر دفئا