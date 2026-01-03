واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد، اليوم السبت ، حملات مكافحة انتشار القوارض والحشرات، وذلك بإستخدام سيارة رش المبيدات، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس، للحفاظ على صحة المواطنين.

تأتي الحملة تنفيذاً توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بحماية المواطنين من الناموس والبعوض والقوارض للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ولمكافحة انتشار الحشرات الضارة.

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار حملات مكافحة الناموس خلال ورديات صباحية و مسائية

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد الأجهزة التنفيذية بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات بشكل يومي لتغطية كافة مناطق وقطاعات المدينة وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس وذلك في إطار حملة الوقاية من الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض

وشدد رئيس مدينة بورفؤا على استمرار الحملات اليومية للقضاء على الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.