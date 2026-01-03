إصابة ناخبة بعد الإدلاء بصوتها في جولة الإعادة .. الباب غلق على يدها

شهدت لجنة مدرسة العوينية الابتدائية، ضمن اللجان الانتخابية التابعة لدائرة الرابعة بمركز إدفو شمال أسوان، اليوم السبت، إصابة ناخبة بجرح قطعى بأصابع اليد بعد الإدلاء بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، بعد غلق الباب على يدها.

وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى وحدة العوينية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

جولة الإعادة

وبدخولها الوحدة الصحية لإجراء الكشف الطبي عليها، تبين أنها تدعى لواحظ . أ . ح 57 سنة ، تعاني من جرح قطعي بأصابع اليد اليمنى إثر غلق الباب على يدها، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.