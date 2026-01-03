قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
اقتصاد

سعر الذهب يصعد مساء اليوم 3-1-2025.. تفاصيل

محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر قبل انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 3-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

 

ارتفاع الذهب

وصل متوسط سعر الذهب لمعدلات مرتفعة بمعدل 15 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبية ودون تغيير.

وعوض سعر الذهب جزءَا طفيفًا من خسائره التي استمرت خلال اليومين الماضيين بقيمة 230 جنيها علي الأقل، ليصل مجمل ما فقده خلال الاسبيع الماضية نحو 830 جنيها في المتوسط.

اخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب في المتوسط نحو 5850 جنيها

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6685 جنيها للبيع و 6720 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5850 جنيها للبيع و 5880 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو  5014 جنيها للبيع و 5040 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3900 جنيه للبيع و 3920 جنيها للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.8 ألف جنيه للبيع و 47.04 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4332 دولارا للبيع و 4333 دولارا للشراء.

