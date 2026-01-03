سعر الذهب يصعد مساء اليوم 3-1-2025.. تفاصيل

ارتفع سعر الذهب في مصر قبل انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 3-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

ارتفاع الذهب

وصل متوسط سعر الذهب لمعدلات مرتفعة بمعدل 15 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبية ودون تغيير.

الذهب اليوم

وعوض سعر الذهب جزءَا طفيفًا من خسائره التي استمرت خلال اليومين الماضيين بقيمة 230 جنيها علي الأقل، ليصل مجمل ما فقده خلال الاسبيع الماضية نحو 830 جنيها في المتوسط.

اخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب في المتوسط نحو 5850 جنيها

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6685 جنيها للبيع و 6720 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5850 جنيها للبيع و 5880 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 5014 جنيها للبيع و 5040 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3900 جنيه للبيع و 3920 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.8 ألف جنيه للبيع و 47.04 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4332 دولارا للبيع و 4333 دولارا للشراء.