تفاصيل إطلاق 12 ورشة تدريبية للضرائب في أسبوع

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية صباح غداً الأحد؛ أولى ندواتها الخاصة بالتوعية الضريبية خلال العام الميلادي الجديد.
وفقًا لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال، فإنه من المقرر تنظيم الورش التوعوية على مدار 4 أيام متصلة بإجمالي تنظيم 12 ندوة تثقيفية لدعم المجتمع الضريبي و المخاطبين بأداء الضريبة.
وأعلنت مصلحة الضرائب بدء تنفيذ عمليات تدشين الندوات الأسبوعية والتي تجرى بشكل دوري بواقع 3 ندوات يوميا من الأحد حتي الخميس من الأسبوع الجاري.
وقالت مصلحة الضرائب إنه من المقرر إطلاق الندوات المستهدفة علي مدار 30 ساعة أسبوعية بإجمالي ساعتين للمحاضرة الواحدة بما يعني 3 حلقات لمدة 3 ساعات يوميا ولمدة 5 أيام متصلة.
جدول مواعيد المحاضرة
تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.
ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".
موضوعات المحاضرات
تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من من من من 2685 حتى 2696 خلال المدة المذكورة حيث تتضمن الندوات وورش التدريب بعناوين وموضوعات:
- منظومة الفاتورة الألكترونية
- دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية في تبسيط إجراءات تقديم نماذج الخصم والتحصيل
- الضريبة لأنشطة المهن الجرة دخل وقيمة مضافة
- كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
- منظومة الفاتورة الإلكترونية
- منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
- نظرة عامة علي منظومة الايصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية
- الضريبة على التجارة الإلكترونية