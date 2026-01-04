أيمن محسب: استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالدور المصري المسؤول والمتوازن في التعامل مع التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، مؤكدا أن الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع كافة الأطراف تعكس حرص الدولة المصرية على دعم مسار السلام، والحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية بأسرها.

وأوضح «محسب»، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يعبر بوضوح عن ثوابت السياسة الخارجية المصرية، القائمة على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي محاولات للتصعيد أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مشددا على أن مصر تنطلق في تحركاتها من إدراك عميق لخطورة استمرار الصراع اليمني، وما يترتب عليه من تداعيات إنسانية وأمنية جسيمة.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية أن دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية يمثل ركيزة أساسية في أي تسوية سياسية شاملة، مشيرا إلى أن القاهرة لطالما تبنت رؤية شاملة لمعالجة الأزمات العربية، تقوم على معالجة جذور الصراع وليس الاكتفاء بإدارة تداعياته، وهو ما يتجسد بوضوح في الموقف المصري الداعي إلى الحوار الوطني الجامع لكافة مكونات الشعب اليمني.



وأضاف «محسب» أن دعوة مصر إلى التهدئة وضبط النفس وتجنب الإجراءات الأحادية تعكس حرصها على منع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من الفوضى، لافتا إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن استقرار اليمن يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن المنطقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتشابكة التي تمر بها المنطقة حالياً.



وشدد النائب أيمن محسب على أن الدور المصري في هذا الملف يحظى بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره دورا نزيها يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وليس الانحياز لطرف على حساب آخر، مؤكدا أن استمرار مصر في التواصل مع جميع الأطراف المعنية يعزز فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تحفظ لليمن وحدته وسيادته، وتلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.



وأكد «محسب» أن مصر ستظل داعما رئيسيا لمسارات السلام في المنطقة، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية ودورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي، ودعم الحلول السياسية التي تنهي الصراعات وتحافظ على مقدرات الشعوب العربية.