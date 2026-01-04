أمين عام مجلس النواب: راعينا ترتيب المحافظات وفقاً للقانون في تقسيم أيام استقبال النواب الجدد

قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت في استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات اعتباراً من اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة، وستستمر لجان الاستقبال وفقاً للجدول الزمني المعلن.

تحديد أيام استقبال النواب الجدد

وأضاف أمين عام مجلس النواب أنه تم مراعاة ترتيب المحافظات وفقاً للقانون في تحديد أيام استقبال النواب الجدد منعاً لإحداث أي تزاحم، مشيراً إلى أن الأمانة العامة انتهت من وضع كافة اللوجستيات اللازمة لتسليم كارنيهات العضوية، وغيرها من استمارات العضوية وتسليم جهاز التابلت وتفعيله لكل نائب بما يمكنه من تلقي وإرسال كافة الأدوات البرلمانية.

كما أضاف الأمين العام بأن لجان الاستقبال يوجد بها تغطية صحفية وإعلامية كاملة من جانب المحررين البرلمانيين طوال فترة عمل لجان استقبال النواب الجدد.