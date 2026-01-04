قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس السويسري: إعلان الحداد الوطني على أرواح ضحايا حريق منتجع التزلج الجمعة المقبلة

أ ش أ

 أعلن الرئيس السويسري "غي بارميلان"، إنه بالتعاون مع الكنائس السويسرية، سيبدأ الحداد الوطني في البلاد الجمعة المقبلة (9 يناير الجاري) على أرواح ضحايا حريق رأس السنة في حانة "لو كونستليشن" بمنتجع التزلج بـ"كرانس مونتانا" بإقليم " كانتون فاليه".


وقال الرئيس "بارميلان" في مقابلة نشرت اليوم /الأحد/ - حسبما ذكر راديو "إل إف إم" الاخباري السويسري - إن أجراس الكنائس ستقرع في جميع أنحاء سويسرا في تمام الساعة الثانية ظهرا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) من يوم الجمعة المقبل، كدليل إضافي على التضامن الوطني.. مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في ذلك الوقت.


وأكد الرئيس السويسري، أنه "في لحظة التأمل هذه، يمكن لجميع سكان سويسرا أن يستذكروا ضحايا الكارثة".


وسيتزامن الوقوف دقيقة صمت وقرع أجراس الكنائس مع بدء مراسم الجنازة في "كران-مونتانا". 


ومن جانبها، أعلنت بلدية "فاليه" عبر موقعها الإلكتروني، عن إقامة حفل تأبين رسمي تكريما لضحايا الحريق في التاسع من يناير الجاري (الجمعة المقبلة).


يذكر أن السلطات السويسرية قد أعلنت الخميس الماضي أن حريقا هائلا قد اندلع في حانة "لو كونستليشن" بمنتجع "كران مونتانا" الفاخر للتزلج (في كانتون فاليه) خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 115 آخرين، العديد منهم بإصابات خطيرة.


يشار إلى أن حانة "لو كونستليشن" تعد وجهة شهيرة للشباب منذ افتتاحه عام 2015، ويستوعب 300 شخص داخل المبنى إضافة إلى 40 على التراس المدفأ. ويشتهر المنتجع، الذي يبلغ عدد سكانه 10 آلاف نسمة، بجذب سياح أوروبيين للاستمتاع بالتزلج والطعام الفاخر والتسوق.

