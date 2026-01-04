قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ذهول في طبريا بعد ظهور قبر منسوب لـ«رجل صالح» وسط أحد شوارع المدينة

قبر منسوب لرجل صالح في طبريا
قبر منسوب لرجل صالح في طبريا
فرناس حفظي

استيقظ سكان مدينة طبريا، صباح اليوم الأحد، على مشهد غير مألوف في قلب المدينة، بعدما فوجئوا بوضع لوح رخامي في شارع جوردان، بالقرب من مبنى مهجور كان يضم فرعا لبنك لئومي في السابق، يحمل إشارة إلى ما قيل إنه قبر لحاخام يدعى «عنان»، وهي شخصية تلمودية لا توجد مصادر تاريخية موثوقة تؤكد مكان دفنها في المدينة أو حتى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وجرى الكشف عن المعلم المثير للجدل عبر منشور للناشط الاجتماعي أوفير نحماني على صفحته في موقع “فيسبوك” ضمن مجموعة «الشبكة الشمالية»، حيث أشار إلى ظهور اللوح الرخامي بشكل مفاجئ دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات المختصة.

وتحمل اللوحة نقشا جاء فيه: «في ذكرى الإله المقدس أمورا، الحاخام عنان، رفيق النبي إيليا، الذي يُذكر بالخير، مؤلف إدرا زوتا وإدرا رافا»، إلا أن هذه المعلومات تتعارض مع ما هو معروف في المصادر التاريخية اليهودية، التي تشير إلى أن الحاخام عنان كان من علماء بابل، ولا يوجد أي توثيق لدفنه في طبريا أو في المنطقة عموما.


ومنذ ساعات الصباح الأولى، شوهد عدد من المصلين يتوافدون إلى الموقع، فيما أضيف نقش آخر على الجدار فوق اللوح الرخامي كُتب عليه: «هنا دُفن الحاخام الصالح عنان»، الأمر الذي أثار حالة من الاستغراب والجدل بين سكان المدينة.

وقال أحد سكان طبريا لصحيفة «معاريف»: «لم يكن هناك أي شيء في هذا المكان قبل أسبوع. فوجئت هذا الصباح بشخص يقف ويصلي في وسط الشارع». 

وأضاف آخرون أن ظهور ما وصفوه بـ«قبر مفترض» في مركز المدينة يثير تساؤلات كثيرة حول الجهة التي تقف خلفه والهدف من وضعه بهذه الطريقة المفاجئة.

وأعرب عدد من السكان عن استيائهم من الحادثة، معتبرين أن وجود قبر في وسط شارع رئيسي دون تنسيق أو تصريح رسمي أمر غير مقبول، وقال أحدهم: «من الغريب أن يظهر شيء كهذا فجأة في قلب المدينة دون أي تفسير، وهذا يبعث برسائل سلبية، ويدفع بعض الشباب إلى التفكير في مغادرة المدينة».

من جهتها، أعلنت بلدية طبريا أنها باشرت إجراءات إزالة اللوح الرخامي والمعلم المرتبط به، مؤكدة أنها لا تعرف حتى الآن من يقف وراء وضعه، وأن الأمر تم دون علمها أو موافقتها.

سكان مدينة طبريا طبريا قبر منسوب رجل صالح عنان قبر لحاخام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

حقيقة الزيادة.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد