عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
مواجهات نارية اليوم في الجولة الخامسة بكأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر
رباب الهواري

تتواصل اليوم الإثنين منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025/2026، والتي تشهد صراعات قوية بين الفرق من أجل حجز بطاقات التأهل للدور المقبل. 

وتستمر مباريات هذه الجولة حتى غدٍ الثلاثاء، وسط ترقب جماهيري لمواجهات حاسمة قد تعيد ترتيب المجموعات

ثلاث مباريات قوية اليوم الإثنين

يشهد اليوم إقامة ثلاث مواجهات مهمة في توقيتات مختلفة، حيث تنطلق مباراتان في الرابعة عصرًا، بينما تُختتم مواجهات اليوم بلقاء مسائي مرتقب.

في المجموعة الأولى، يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، خاصة مع رغبة الفريقين في تحسين موقفهما داخل المجموعة.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي المصري البورسعيدي مع سموحة على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في مواجهة متوازنة تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا نظرًا لتقارب المستوى والطموحات.

أما ختام مباريات اليوم، فيكون في الثامنة مساءً، عندما يستقبل البنك الأهلي فريق وادي دجلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن لقاءات المجموعة الثانية، في مباراة ينتظر أن تشهد ندية وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

استكمال الجولة غدًا الثلاثاء

تُستكمل مواجهات الجولة الخامسة يوم الثلاثاء بإقامة ثلاث مباريات أخرى، حيث يلتقي إنبي مع سيراميكا في الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت، بينما يواجه الجونة فريق بتروجت في التوقيت نفسه على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر. وتُختتم الجولة بمواجهة قوية تجمع الاتحاد السكندري مع زد في الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية.

القناة الناقلة لمباريات البطولة

تنقل قناة أون سبورت جميع مباريات كأس عاصمة مصر، مع تغطية مميزة واستوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين، لتقديم متابعة شاملة لكافة أحداث البطولة.


 

