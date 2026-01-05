أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على ضرورة التعامل مع مواجهة بنين بتركيز شديد واحترام كامل للمنافس، في ظل طبيعة المباريات الإقصائية التي لا تحتمل أي أخطاء.

وقال منصور، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر قدم صورة إيجابية خلال مشواره في البطولة حتى الآن، موضحًا: «منتخب مصر ماشي بخطوات ثابتة في أمم إفريقيا، لكن لازم نحترم المنافس بشكل أكبر، ومفيش مجال لأي تهاون أمام بنين، لأنها مباراة فاصلة ومفيش تعويض».

وأضاف: «الروح الموجودة داخل منتخب مصر شيء جميل جدًا، ووقت الشدة ظهر اللاعب المصري الحقيقي، زي ما حصل في مباراة جنوب إفريقيا بعد استكمال اللقاء بـ10 لاعبين».

وأشار منصور ، إلى الدور المهم للجهاز الفني في اختيار التشكيل المناسب، قائلًا: «حسام حسن هو الأقرب للاعبين، ومعاه مخطط أحمال ومحلل أداء، وعارف كويس نقاط القوة والضعف في منتخب بنين، واللاعبين الأنسب لكل مباراة».

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن كل مدرب يدخل اللقاء بخطة واضحة، مؤكدًا:«أي مدرب بيحط سيناريو للمباراة، خصوصًا في أول ربع ساعة، وكل ربع ساعة ليها شكل وطريقة لعب مختلفة».

وأشاد منصور ، بأداء ثنائي وسط الملعب، قائلًا: «مروان عطية وحمدي فتحي بيعملوا مجهود كبير جدًا في نص الملعب».

واختتم تصريحاته بتصور فني للتشكيل، حيث قال: «عشان تكسب في أول ربع ساعة لازم يكون فيه كثافة هجومية، وزيزو حاليًا أكثر جاهزية من إمام عاشور، ويستحق يبدأ أساسي بجانب حمدي فتحي ومروان عطية، على أن يشارك إمام في الشوط الثاني».