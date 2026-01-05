قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على ضرورة التعامل مع مواجهة بنين بتركيز شديد واحترام كامل للمنافس، في ظل طبيعة المباريات الإقصائية التي لا تحتمل أي أخطاء.

وقال منصور، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر قدم صورة إيجابية خلال مشواره في البطولة حتى الآن، موضحًا: «منتخب مصر ماشي بخطوات ثابتة في أمم إفريقيا، لكن لازم نحترم المنافس بشكل أكبر، ومفيش مجال لأي تهاون أمام بنين، لأنها مباراة فاصلة ومفيش تعويض».

وأضاف: «الروح الموجودة داخل منتخب مصر شيء جميل جدًا، ووقت الشدة ظهر اللاعب المصري الحقيقي، زي ما حصل في مباراة جنوب إفريقيا بعد استكمال اللقاء بـ10 لاعبين».

وأشار منصور ، إلى الدور المهم للجهاز الفني في اختيار التشكيل المناسب، قائلًا: «حسام حسن هو الأقرب للاعبين، ومعاه مخطط أحمال ومحلل أداء، وعارف كويس نقاط القوة والضعف في منتخب بنين، واللاعبين الأنسب لكل مباراة».

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن كل مدرب يدخل اللقاء بخطة واضحة، مؤكدًا:«أي مدرب بيحط سيناريو للمباراة، خصوصًا في أول ربع ساعة، وكل ربع ساعة ليها شكل وطريقة لعب مختلفة».

وأشاد منصور ، بأداء ثنائي وسط الملعب، قائلًا: «مروان عطية وحمدي فتحي بيعملوا مجهود كبير جدًا في نص الملعب».

واختتم تصريحاته بتصور فني للتشكيل، حيث قال: «عشان تكسب في أول ربع ساعة لازم يكون فيه كثافة هجومية، وزيزو حاليًا أكثر جاهزية من إمام عاشور، ويستحق يبدأ أساسي بجانب حمدي فتحي ومروان عطية، على أن يشارك إمام في الشوط الثاني».

أيمن منصور منتخب مصر مصر كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترشيحاتنا

ميكالي

ميكالي وآخر فرنسي.. تحركات الزمالك للتعاقد مع مدرب جديد

مدرب الكاميرون

مدرب الكاميرون: تخطينا جنوب أفريقيا بالروح.. والمغرب المرشح الأوفر حظًا

منتخب مصر

علاء عبده: أداء منتخب مصر في أمم أفريقيا أفضل من المغرب.. وقادرون على تجاوز بنين

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

فيديو

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد