بعد مصرع 6 أشخاص وإصابة 7.. جهات التحقيق تعاين موقع حريق مصحة علاج إدمان ببنها

عاين فريق من جهات التحقيق بالقليوبية واقعة نشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها والذى أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 في حريق الحريق.



وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب الحريق لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات والاستماع إلى شهود الواقعة

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان.



بلاغا بالواقعة

وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث