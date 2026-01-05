مي حلمي: هو مصطفي محمد قاتـ.ل قتـ.يل لـ حسام حسن

علقت الإعلامية مي حلمي على عدم مشاركة مصطفى محمد في لقاء بنين في الدور الـ ١٦.

وكتبت حلمي من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" يا جماعه سؤال هو مصطفي محمد قاتل قتيل لحسام حسن ؟!!!.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.