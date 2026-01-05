قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
توك شو

بتصرخ بليل كتير.. والدة طالبة تعرضت للتحر.ش تنهار في البكاء وتروي تفاصيل صادمة

التحرش بالاطفال
التحرش بالاطفال
هاني حسين

روت إحدى أمهات الطالبات المعتدى عليهن من سائق الأتوبيس بإحدى المدارس تفاصيل ما تعرضت له ابنتها، قائلة: أنا زي أي أم، كانت بنتي داخلة على سن حضانة، وكنت معلماها أن فيه أماكن في جسمها ما ينفعش حد يقرب منها. والبداية كانت مع حدوث تغيّرات على بنتي، زي إنها بقت بتصرخ بالليل كتير وبقت عصبية لدرجة كبيرة.

تابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة: "بدأت أحس إن فيه حاجة غلط، ولما سألتها: فيه حد بيضايقك؟ قالت لي: فيه جدو إبراهيم، أنا بلعب معاه. فسألتها: بتلعبي معاه فين وإزاي؟ وعلى حد معلوماتي إنه ما لهوش تعامل مع الأطفال من المفترض، لكن مع مرور الوقت بدأت تقول كلام غريب ما ينفعش طفلة في سنها تقوله.

واصلت: بدأت أتوجه للمدرسة عشان أفهم ماذا يحدث، وكلمت المشرفة وسألتها: ليه بتتعاملوا معاه وليه بنتي بتقوله يا جدو؟ والمدعو قرني قالوا إنه بيوزع بلونات وشوكولاتة، وما عنديش مشكلة في ده، لكن سألتها كمشرفة: إمتى المدعو إبراهيم قرني بيتعامل مع الأطفال وإزاي؟ قالت: بسيبهم شوية في الباص مع السواق وبروح أجيب المرحلة الثانية وارجع له، وهي مدة ثلث ساعة.

أكملت:" سألت الإدارة، وقالوا هندّي تعليمات إن ده ما يحصلش تاني. قلت لهم: دي أطفال عمرهم أربع سنوات، ما ينفعش يتسابوا. والمفروض ده من أولي وم دراسة "

واصلت باكية:" بدأنا نحرر بلاغ لما قامت إحدى الطالبات بالفحص عند طبيبة، وقالت إن الكشف الظاهري يظهر وجود اعتداء أو شيء غير طبيعي، ومع أفعال الطفلة الثانية ظهر عليها أعراض تحرش أيضًا. وتم القبض عليه، لكنه خرج في المرة الأولى لعدم ثبوت الأدلة، ثم قررت المدرسة تكريمه، وتعرضنا لهجوم بعد شكوانا، وقالوا لنا: إزاي تعملوا كده؟ وظللنا كذلك حتى ظهرت الفتاة الثالثة، ولديها تقرير من طبيبة مختلفة أثبت أنها تعرضت للتحرش.وإعتداء

أكملت:" الاتهام كله للسواق، وإحنا مش عاوزين حد يهاجمنا. أكيد مش من مصلحتنا نتهم سواق وعمره 69 سنة، وعمره ما كان ييجي في بالنا إنه يعمل حاجة زي كده في السن ده . وبعد ذلك النيابة كلمونا وأخذوا ملابس الأطفال الثلاثة وطلعوا عينات بشرية عليها."

وأوضحت أن بعض الملابس كانت مغسولة، لكن كان فيه ملابس غير مغسولة، وودّيناها للنيابة، وتم حبسه مجددًا. وبشكرهم إنهم قدروا يوصلوا للحقيقة، وعلى ثقة إن القضاء هيجيب لهم حقهم.

وتسائلت : " مش عارفة ليه إدارةالمدرسة وأولياء أمور هاجمونا وتعاملوا معانا بقسوة وطردونا من جروب المدرسة ؟ مش بس كده ده تم تكريم السائق وده اثر على نفسيتنا ونفسية البنات إحنا كأمهات نفسيتنا مدمرة من الي حصل في بناتنا "

وعن الحاله النفسية للبنات : " الاطباء نصحونا بعرضهم على طبيب نفسي والان يتم عرض الثلاث لاعادة تأهلين من الواقعة واثبت في النيابة ذلك من حيث تعرضهن للايذاء النفسي من قبل السواق بنتي لم تكمل أربع سنوات "

وكشفت انها سحبتت أوراق إبنتها من المدرسة معلقة : " مش هقدر أكمل فيها ومارضتش أوديها حضانه ووديتها مدرسة عشان أطمن عليها وأصريت أن الي ينقلها باص المدرسة ومارضتش أجيب سواق من خارج المدرسة وأصريت على الباص بتاع المدرسة وتخليت أن ده أكثر أمانا "

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت سائق أتوبيس تابع لمدرسة قايتباي الدولية إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على ثلاثة طلاب داخل أتوبيس المدرسة، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات وصدور تقرير الطب الشرعي. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن تقرير الطب الشرعي أثبت تطابق العينات الخاصة بالمتهم مع العينات المأخوذة من ملابس المجني عليهم.

طالبة اخبار التوك شو مدرسة الاعتداء على طالبة لميس الحديدي

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

