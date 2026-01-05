عمرو مصطفى: تعاوني مع المنتج محسن جابر شهد نجاحات كبيرة

أكد الفنان والملحن عمرو مصطفى، أنه خلال تقديمه لقاءات صحفية خارج مصر، كان المنتج محسن جابر يوجهني، ودائما ما يستشهد بكلمات الموسيقار الراحل بليغ حمدي، حتى أن ابنه محمد جابر يتمتع بموهبة وفهم كبيرين.

وقال عمرو مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه تعلمت من المنتج محسن جابر الكثير، من خلال عملي معه على مدار سنوات طويلة.

وتابع الفنان والملحن عمرو مصطفى، أن تعاوني مع المنتج محسن جابر شهد نجاحات كبيرة.

وروى عمرو مصطفى تفاصيل أول تعاون جمعه بالهضبة عمرو دياب من خلال أغنية «أعمل إيه»، كاشفًا عن كواليس طريفة من بداية تعارفهما الفني.