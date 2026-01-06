مصطفى أبو زهرة: نحترم الجماهير المغربية وحسام حسن لم يسيء لهم

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب بنين فريق قوي، مشيرًا إلى أن منتخب مصر نجح في تحقيق الهدف المطلوب بالتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وأوضح أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن لاعبي المنتخب حرصوا على مساندة محمد حمدي بعد نهاية المباراة، في لفتة إنسانية تعكس روح الأسرة داخل المنتخب، وذلك عقب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن فرص لحاق محمود حسن تريزيجيه بالمباراة المقبلة تُعد ضعيفة، في ظل إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، مؤكدًا أن سلامة اللاعب تأتي في المقام الأول.

وعن التصريحات الإعلامية، شدد أبو زهرة على أن ما صدر عن محمد صلاح وحسام حسن جاء بالتنسيق الكامل مع اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه لا توجد تصريحات عشوائية، وأن الرسالة الإعلامية أصبحت محل اهتمام ودراسة قبل أي ظهور أو حديث.

وتطرق أبو زهرة إلى العلاقة مع الجماهير المغربية، موضحًا أن هناك حالة حزن لدى البعض بسبب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجماهير المغربية شقيقة، وأن بعثة منتخب مصر تحظى بمعاملة كبار الزوار وكأنها في بلدها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي جماهير ستسافر لمساندة المنتخب في المغرب ستكون جماهير كرة قدم واعية، تركز فقط على دعم اللعبة والمنتخب.

واختتم:" نحترم الجماهير المغربية وحسام حسن لم يسيء لهم”.