ميدو: الكرة الأفريقية تطورت وصلاح من إيجابيات لقاء بنين

أكد أحمد حسام ميدو أن الكرة الأفريقية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المنتخبات الأفريقية أصبح لديها وعي تكتيكي واضح، وهو ما جعل المباريات أكثر صعوبة من السابق.

وأوضح ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، أن المنتخبات التي كان يتم الفوز عليها بسهولة لم تعد كذلك الآن، مؤكدًا أن أفضل مباراة قدمها منتخب مصر في الوقت الحالي كانت أمام جنوب أفريقيا.

وأشاد ميدو بأداء ياسر إبراهيم، معتبرًا إياه أفضل لاعب في مباراة مصر عن جدارة واستحقاق، كما أشار إلى أن من أبرز الإيجابيات في مباراة بنين هو نجاح محمد صلاح في تسجيل هدف.