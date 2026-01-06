26.6 % زيادة في متوسط الأجر الشهري خلال عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 6 / 1 / 2026 النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2024, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

ومن أهم المؤشـــرات:

6336جنيهـاً متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 5005 جنيهات عام 2023 بنسبة زيادة 26.6%.



14660جنيهـاً متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5796 جنيهاً للقطاع الخاص .



6523 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024

5529 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024 .

14540 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5998 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2024 .

15206جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4928 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2024.

• بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:



19897جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين20090 جنيهاً للذكور مقابل 19307 جنيهاً للإناث .

14994 جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء 15070 جنيهاً للذكور مقابل 14557 جنيهاً للإناث.

12897 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 12301 جنيهاً للذكور مقابل 14916 جنيهاً للإناث.

12091 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 11952 جنيهاً للذكور مقابل 14842 جنيهاً للإناث.

10773جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 10623 جنيهاً للذكور مقابل 11857 جنيهاً للإناث.

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :

219 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.

187 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.

221 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.