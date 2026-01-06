قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

26.6 % زيادة في متوسط الأجر الشهري خلال عام 2024

الاجور
الاجور
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الثلاثاء     الموافق   6   / 1  / 2026 النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2024, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

 ومن أهم المؤشـــرات:

 6336جنيهـاً متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل  5005   جنيهات عام 2023 بنسبة زيادة 26.6%.


    14660جنيهـاً  متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام  مقابل 5796 جنيهاً للقطاع الخاص .

     6523 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص  عام 2024
    5529 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص  عام 2024 . 
    14540 جنيهاً  متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام  مقابل 5998 جنيهاً للذكور  في القطاع الخاص عام 2024 .
    15206جنيهاً  متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4928 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2024.

•       بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:


    19897جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين20090  جنيهاً للذكور مقابل 19307 جنيهاً للإناث .
    14994 جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء 15070 جنيهاً للذكور مقابل  14557  جنيهاً للإناث.
    12897 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 12301 جنيهاً للذكور  مقابل 14916 جنيهاً  للإناث.
    12091 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر  11952 جنيهاً للذكور  مقابل 14842  جنيهاً للإناث.
    10773جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 10623 جنيهاً للذكور مقابل 11857 جنيهاً للإناث.

•    بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
    219 ساعة  للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
    187 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
    221 ساعة  للعاملين فى القطاع الخاص.

التوظف الأجور الحد الأدنى لأجور القطاع العام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

بالصور

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد