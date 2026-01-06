قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
مأساة أدهم رمضان.. شاب شجاع يفقد حياته دفاعا عن صديقه| وأهله يروون ما حدث بحسرة ويطالبون بالعدالة
الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد الغطاس بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

احتفل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد الغطاس المجيد، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

قداس عيد الغطاس

بدأ الاحتفال اللقان المقدس، ثم ترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حيث شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد، والأب يوسف محارب، راعيا الكاتدرائية.

ألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أن أعياد الكنيسة ليست مجرد مناسبات احتفالية، أو طقوس متكررة، بل هي محطات روحية تدعو المؤمن إلى الدخول في جوهر الإيمان، واختبار محبة الله المتجسدة في المسيح.

وأوضح بطريرك الأقباط الكاثوليك أن الكنيسة، وإن كانت تحتفل بالميلاد، والغطاس، وأعياد أخرى وسط مظاهر فرح، فإن جوهر هذه الأعياد أعمق من المظاهر الخارجية، مشددًا على أن عيد الميلاد يكشف أن "الله محبة"، وأنه خلق الإنسان بالمحبة، ومن أجل المحبة، ودعاه ليعيش هذه المحبة في حياته اليومية.

وقال غبطة البطريرك إن المسيحية ليست ديانة سطحية، أو شعارات جاهزة، بل مسيرة روحية تتطلب عمقًا، واختبارًا شخصيًا، لافتًا إلى أن الله، بكل مجده وقدرته، اختار أن يأتي إلى العالم في بساطة، واتضاع، مولودًا في مذود، ليعلن أن الخلاص يبدأ من القرب، لا من القوة.

وتوقف صاحب الغبطة عند سؤال جوهري يطرحه العيد على كل مؤمن: "هل للمسيح موضع في قلبي وحياتي؟"، معتبرًا أن قبول المسيح هو الأساس الحقيقي لكل احتفال، مستشهدًا بتقدمة العائلة المقدسة للطفل يسوع في الهيكل، حيث لم تُقدَّم تقدمة عظيمة في قيمتها المادية، لكنها حملت طاعة، وإيمانًا عميقين.

كذلك، تأمل الأب البطريرك في سر عيد الغطاس، موضحًا أن معمودية المسيح تمثل دخوله الكامل إلى واقع الإنسان، ومشاركته له في كل شيء ما عدا الخطيئة، ليقدّس المياه، ويؤسس عهدًا جديدًا للمعمَّدين باسمه، مؤكدًا أن الغطاس هو بداية حياة جديدة، تُفتح فيها السماء، ويُعلَن الابن، ويحل الروح القدس، في مشهد يكشف سر الثالوث القدوس.

واختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق كلمته بالتشديد على أن عيد الغطاس هو دعوة متجددة لكل مؤمن ليعيش كابن لله، منفتحًا على عمل الروح القدس، حاملًا السلام، والنور إلى العالم، ومجسدًا محبة الله في واقع الحياة اليومية.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك القداس قداس عيد الغطاس الغطاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

ترشيحاتنا

بيلا تار

وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا

زكريا أحمد وأم كلثوم

فى ذكراه .. خلاف زكريا أحمد مع كوكب الشرق أم كلثوم

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مازن الغرباوي يطلق بوسترات دورات فروع مهرجان شرم الشيخ في جورجيا والمجر

بالصور

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد