قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
مدبولي: استعادة قوة الجنيه وتراجع التضخم في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخصيص مقر بشبين الكوم لإقامة مركز نموذجي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمجان

محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
مروة فاضل

استقبل اليوم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء والوفد المرافق له ، وذلك في اطار تعزيز التعاون المشترك  وبحث آلية إقامة مركز نموذجي لعلاج وتأهيل مرضي الإدمان علي أرض المنوفية وفقاً للمعايير الدولية بهدف تقديم كافة الخدمات العلاجية للمرضي بالمجان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، رؤساء القطاعات المعنية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

وخلال اللقاء تم استعراض الرؤي المستقبلية والخطط الاستراتيجية لتنفيذ برامج وقائية وعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها من خلال صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية خلال عام 2026 بهدف رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ، كما تم مناقشة آليات سبل تنفيذ العديد من المبادرات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية  ومؤسسات المجتمع المدني  بالمحافظة لتكثيف حملات الكشف المبكر عن التعاطي للعاملين والسائقين لتوفير بيئة عمل خالية من التعاطي .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بتخصيص مقر لصالح صندوق مكافحة الإدمان بنطاق حي شرق شبين الكوم لتقديم الخدمات العلاجية وتأهيل مرضي الإدمان بالمجان ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ببحث إمكانية توفير مواقع أخري مناسبة كل في نطاقه لإقامة مقرات جديدة لصالح الصندوق ، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي ، مؤكداً حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة هذه القضية لحماية شبابنا من مخاطر الإدمان .

وعقب الإستقبال ، عقد اللواء عبد الله الديب السكرتير العام إجتماعاً تنسيقياً مع  رؤساء القطاعات المعنية بصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، عدد من مديري عموم الإدارات المختصة بالديوان العام، وعدد من المتطوعين .

وخلال الإجتماع تم استعراض محاور عمل الإستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والادمان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذا جهود الصندوق خلال عام 2025 من خلال تنفيذ 380 مبادرة وفعالية بشتي القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة وإستهداف أكثر من 100 ألف مستفيد و 22 قرية من قري حياة كريمة ، فضلاً عن نتائج الخدمات العلاجية للخط الساحن للصندوق 16023 ، كما تم إستعراض خطط الصندوق بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية خلال عام 2026 وتكثيف جهود الإنشطة الوقائية بقطاعات التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية والتعليم العالي والشباب والرياضة والأوقاف والكنائس وقري حياة كريمة ، وتدريب قيادات شبابية ورجال دين ومتطوعين  للمساهمة في حماية شبابا من مخاطر الإدمان .

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية علاج الإدمان مكافحة الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية يقود جهودا إقليمية لدعم التسوية في اليمن وحماية وحدة الصومال

ترامب

الاتحاد الأوروبي يتخلى عن ترامب .. جرينلاند والدنمارك من يقرران مستقبل الجزيرة | تفاصيل

الديمقراطيون يحاولون إبقاء تركيزهم على الإنجاب وتكاليف المعيشة بعد اعتقال مادورو

الديمقراطيون يحاولون إبقاء تركيزهم على الإنجاب وتكاليف المعيشة بعد اعتقال مادورو

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد