تخصيص مقر بشبين الكوم لإقامة مركز نموذجي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمجان

استقبل اليوم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء والوفد المرافق له ، وذلك في اطار تعزيز التعاون المشترك وبحث آلية إقامة مركز نموذجي لعلاج وتأهيل مرضي الإدمان علي أرض المنوفية وفقاً للمعايير الدولية بهدف تقديم كافة الخدمات العلاجية للمرضي بالمجان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، رؤساء القطاعات المعنية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

وخلال اللقاء تم استعراض الرؤي المستقبلية والخطط الاستراتيجية لتنفيذ برامج وقائية وعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها من خلال صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية خلال عام 2026 بهدف رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ، كما تم مناقشة آليات سبل تنفيذ العديد من المبادرات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة لتكثيف حملات الكشف المبكر عن التعاطي للعاملين والسائقين لتوفير بيئة عمل خالية من التعاطي .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بتخصيص مقر لصالح صندوق مكافحة الإدمان بنطاق حي شرق شبين الكوم لتقديم الخدمات العلاجية وتأهيل مرضي الإدمان بالمجان ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ببحث إمكانية توفير مواقع أخري مناسبة كل في نطاقه لإقامة مقرات جديدة لصالح الصندوق ، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي ، مؤكداً حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة هذه القضية لحماية شبابنا من مخاطر الإدمان .

وعقب الإستقبال ، عقد اللواء عبد الله الديب السكرتير العام إجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء القطاعات المعنية بصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان والتعاطي ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، عدد من مديري عموم الإدارات المختصة بالديوان العام، وعدد من المتطوعين .

وخلال الإجتماع تم استعراض محاور عمل الإستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والادمان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذا جهود الصندوق خلال عام 2025 من خلال تنفيذ 380 مبادرة وفعالية بشتي القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة وإستهداف أكثر من 100 ألف مستفيد و 22 قرية من قري حياة كريمة ، فضلاً عن نتائج الخدمات العلاجية للخط الساحن للصندوق 16023 ، كما تم إستعراض خطط الصندوق بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية خلال عام 2026 وتكثيف جهود الإنشطة الوقائية بقطاعات التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية والتعليم العالي والشباب والرياضة والأوقاف والكنائس وقري حياة كريمة ، وتدريب قيادات شبابية ورجال دين ومتطوعين للمساهمة في حماية شبابا من مخاطر الإدمان .