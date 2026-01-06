قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
فن وثقافة

صندوق البحر الأحمر يعلن فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية

صندوق البحر الأحمر
صندوق البحر الأحمر
محمد نبيل

أعلن صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 6 يناير وحتى 27 يناير 2026، وذلك ضمن أولى جولاته لهذا العام.

ويواصل الصندوق من خلال هذه الجولة التزامه بدعم وتمكين الأصوات السينمائية الواعدة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وقارتي إفريقيا وآسيا، عبر توفير منح مالية مباشرة تُمكّن صنّاع الأفلام من استكمال مشاريعهم السينمائية، والوصول بها إلى نسختها النهائية، بما يسهم في إيصال سردياتهم القصصية إلى الجمهور العالمي. ويمكن لصنّاع الأفلام المهتمين تقديم طلباتهم عبر الرابط المخصص للتقديم.

وتهدف الجولة الأولى من صندوق البحر الأحمر لعام 2026 إلى دعم المشاريع التي أتمّت مرحلة التصوير، من خلال منح مالية مخصّصة لمرحلة ما بعد الإنتاج، وتشمل الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك.

ومنذ انطلاقه في عام 2021، قدّم صندوق البحر الأحمر دعمه لأكثر من 330 فيلمًا، حصد العديد منها جوائز وتكريمات دولية مرموقة في مختلف المهرجانات والمحافل السينمائية حول العالم.

صندوق البحر الأحمر
صندوق البحر الأحمر هو مبادرة رائدة تم إطلاقها بواسطة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بهدف رعاية المواهب وتعزيز النمو في صناعة السينما العالمية مع التركيز على دعم صُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا. يخصص الصندوق كلًا من الدعم المالي والإرشاد التوجيهي والموارد الضرورية لتمكين الروايات المتنوعة وتحفيز الأفكار المبتكرة.

صندوق البحر الأحمر

