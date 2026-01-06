نوال تثير الجدل بأغنية مسكرة على أحقية القفطان.. تفاصيل

تصدرت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية مخاصماك، محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي مع إصدارها الجديدة "مسكرة" التى طرحتها في بداية العام الجديد، وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان تيام علي وتوزيع يوسف حسين وإنتاج مصطفى السويفي.



لاقت الأغنية رواجًا واسعًا على منصة تيك توك، وحققت نجاح بفضل إطلالتها المميزة في الفيديو كليب.



وأعربت المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على أغنية "مسكرة" التي طرحتها في بداية العام الجديد، وحققت نجاحا كبيرا.



وقالت نوال فى تصريحات لها: "الحمد لله ردود فعل الأغنية فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه، وإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحبيبت أبدأ العام الجديد بأغنية رومانسية .

وأضافت أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغانى على طريقة السينجل، بحيث تطرح كل فترة أغنية، وتحمل الأغانى مفاجآت كبيرة، مشيرة إلى أنها تحرص على تقديم كل ما هو جديد في المزيكا للجمهور الذى دائما ما يمثل دعما كبيرا لها في مشوارها الغنائى.



وتقول كلمات الأغنية : سكر سُكرة وعينيه مسكرة جه فتحلي بباني المتسكرة، حد يجسني سحره مسني وخلاص من يومها بقى يخصني ميل على قلبي وقام سقاني وانا اقوله تاني، الاقيه سقاني من حبه تاني لو مين مكاني هيجن يابا ده عليه فـ كلامه حبة معاني خلوني اعاني، لو غاب ثواني ده فـ قلبي باني اعلى المباني وساكنها يابا ادعوله، يبقالي العمر بطوله ولا افوقش انا من مفعوله، ده البصة يا دوب في عينيه ترد الروح وقولوله جنبه مفيش حاجة ناقصاني ده انا قلبي عليه وصاني، قالي اني افضل حواليه منين ما يروحش .