الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر يهنئ البابا تواضروس واالأقباط بعيد الميلاد: وحدتنا صمام أمان الوطن

حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط
حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط
عبد الرحمن سرحان

بعث المهندس مصطفى أبو بكر، أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد أبو بكر، في بيان له، أن عيد الميلاد المجيد يمثل مناسبة وطنية خالصة تعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن روح المحبة والتسامح التي يجسدها هذا العيد تعد ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشار إلى أن وحدة المصريين، مسلمين ومسيحيين، كانت ولا تزال صمام أمان هذا الوطن في مواجهة التحديات، وأن قيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل تشكل جوهر الهوية المصرية التي لم تنكسر عبر التاريخ.

وأعرب عن تمنياته بأن تعود هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار، وأن يديم الله على الوطن نعمة الوحدة والتماسك، في ظل قيادة سياسية حريصة على ترسيخ مبدأ المواطنة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

الأخوة الأقباط المهندس مصطفى أبو بكر حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة و عدوان مسلح ضد فنزويلا

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة وعدوان مسلح ضد فنزويلا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

أرشيفية

ترامب يشعل الجدل: مادورو "رجل متوحش حاول تقليد رقصتي"

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

