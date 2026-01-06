المؤتمر يهنئ البابا تواضروس واالأقباط بعيد الميلاد: وحدتنا صمام أمان الوطن

بعث المهندس مصطفى أبو بكر، أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد أبو بكر، في بيان له، أن عيد الميلاد المجيد يمثل مناسبة وطنية خالصة تعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن روح المحبة والتسامح التي يجسدها هذا العيد تعد ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشار إلى أن وحدة المصريين، مسلمين ومسيحيين، كانت ولا تزال صمام أمان هذا الوطن في مواجهة التحديات، وأن قيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل تشكل جوهر الهوية المصرية التي لم تنكسر عبر التاريخ.

وأعرب عن تمنياته بأن تعود هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار، وأن يديم الله على الوطن نعمة الوحدة والتماسك، في ظل قيادة سياسية حريصة على ترسيخ مبدأ المواطنة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.