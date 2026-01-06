برلمانية: قضايا التعليم والصحة أولوياتي تحت قبة المجلس الجديد

قالت النائبة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، إن قضايا التعليم والصحة والتدريب والتثقيف تمثل أسس التنمية المستدامة، وهي المحاور التي يجب أن تكون في قلب كل استراتيجية وطنية تهدف إلى استثمار الإنسان وتطوير قدراته.

وأكدت أبو الحسن، خلال تسلمها كارنيه عضوية مجلس النواب 2026، أن التنمية البشرية، هي أحد أهم المحاور التي يجب أن نركز عليها في المرحلة القادمة. فلا بد من تطوير مهارات الشباب، حيث يمثلون القوة العاملة المستقبلية التي يمكنها تحويل التحديات إلى فرص.

وتابعت: ولنا في التجارب الناجحة لدول كبيرة مثل الصين، التي على الرغم من حجمها السكاني الضخم، استطاعت أن تستفيد من الكثافة البشرية وتوظفها بشكل فعال في بناء اقتصاد قوي ومزدهر، وعددهم يزيد عن مليار ونصف نسمة.

وطالبت بضرورة التركيز على تحديث وتطوير نظم التعليم لتواكب متطلبات السوق والمستقبل، كما يجب أن تكون الصحة العامة أولوية، لأن صحة المواطن هي أساس نجاح أي خطة تنموية، بالإضافة إلى تكثيف التركيز على برامج التدريب والتثقيف وأن تكون متجددة، لتأهيل الكوادر التي تمتلك المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.

ولفتت اننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتحقيق طفرة في مسارنا التنموي من خلال الاستثمار في الإنسان، مشيرة إلى أن الدور التشريعي للبرلمان، في دعم التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني هو دور محوري، ويجب أن نستمر في مواكبته بما يتوافق مع احتياجات الشعب المصري ومتطلبات العصر.