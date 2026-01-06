قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: قضايا التعليم والصحة أولوياتي تحت قبة المجلس الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

قالت النائبة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، إن قضايا التعليم والصحة والتدريب والتثقيف تمثل أسس التنمية المستدامة، وهي المحاور التي يجب أن تكون في قلب كل استراتيجية وطنية تهدف إلى استثمار الإنسان وتطوير قدراته.

وأكدت أبو الحسن، خلال تسلمها كارنيه عضوية مجلس النواب 2026، أن التنمية البشرية، هي أحد أهم المحاور التي يجب أن نركز عليها في المرحلة القادمة. فلا بد من تطوير مهارات الشباب، حيث يمثلون القوة العاملة المستقبلية التي يمكنها تحويل التحديات إلى فرص.

وتابعت: ولنا في التجارب الناجحة لدول كبيرة مثل الصين، التي على الرغم من حجمها السكاني الضخم، استطاعت أن تستفيد من الكثافة البشرية وتوظفها بشكل فعال في بناء اقتصاد قوي ومزدهر، وعددهم يزيد عن مليار ونصف نسمة.

وطالبت بضرورة التركيز على تحديث وتطوير نظم التعليم لتواكب متطلبات السوق والمستقبل، كما يجب أن تكون الصحة العامة أولوية، لأن صحة المواطن هي أساس نجاح أي خطة تنموية، بالإضافة إلى تكثيف التركيز على برامج التدريب والتثقيف وأن تكون متجددة، لتأهيل الكوادر التي تمتلك المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.

ولفتت اننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتحقيق طفرة في مسارنا التنموي من خلال الاستثمار في الإنسان، مشيرة إلى أن الدور التشريعي للبرلمان، في دعم التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني هو دور محوري، ويجب أن نستمر في مواكبته بما يتوافق مع احتياجات الشعب المصري ومتطلبات العصر.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الدواجن

زيادة 30% في الإقبال عليها.. الدواجن: نتوقع وصول سعر الكيلو لـ90 جنيها

لميس الحديدي

بعد اكتساح كوت ديفوار لبوركينا فاسو.. لميس الحديدي: جالي مغص من دلوقتي

ضياء رشوان

ضياء رشوان: إسرائيل تختلق الحجج بأن محور المرحلة الثانية لا يبدأ في غزة إلا بنزع سلاح حماس

بالصور

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد