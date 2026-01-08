قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية اللعبة موت وسجن.. البلاي ستيشن يودي بحياة طفل حدائق القبة ويقود منافسه للزنزانة

إسلام دياب

تحدي بين صديقين داخل محل الـ«بلاي ستيشن» في منطقة حدائق القبة بالقاهرة أودى بحياة أحدهما وقاد الآخر للزنزانة.. حكاية لعبة انتهت بالقتل والسجن.. 

«أبقى قاابلني لوكسبت».. كانت هذة الجملة هي الشرارة التي أشعلت روح المنافسة والتحدى بين طفل يبلغ من العمر 17 عاما وصديقه البالغ من 15 سنة، لنتهي القصة بعبارة «أنا اللي غلبتك» ما جعل ذو الـ15 سنة يستشيط غضبا بعد مشادة كلامية بينهما ويسدد طعنة نافذة في الصدر لصديقه أمام المحل بعد انتهاء اللعبة.

أسرع الأهالى بنقل الطفل المصاب بالطعنة إلى المستشفى ولكنه وصل إليها جثة هامدة، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت سريعًا وألقت القبض على المتهم بعدما قام الأهالي باحتجازه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة. 

وبالتحري والفحص تبين العثور على جثة شاب به طعنة فى القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بعدما تعدى عليه صديقه أمام محل بلاستيشن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وبعرض المتهم أمام جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي للطب الشرعى، وإعداد تقرير مفصل للصفة التشريحية لجثة الشاب لبيان سبب الوفاة الحقيقي. 

