محافظ مطروح : المدافن الصحية تحقق منظومة متكاملة ومستدامة للمخلفات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان الدولة تسعى لبناء منظومة إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات تحقق أعلى معايير السلامة البيئية والصحة العامة، وتراعي البعد التنموي والاجتماعي والاقتصادي للمناطق المستفيدة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ مطروح المدفن الصحى الجديد في براني يرافقه عاصم الزغبى رئيس مركز ومدينة برانى والنائب السابق مهدي العمدة ومدير إدارة البيئة ببرانى وعدد من عمد ومشايخ برانى استكمالاً لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي مطروح في عدد من المناطق

كما يأتي افتتاح المدفن الصحى ببرانى ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة، التي تُنفذ بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 65 مليون جنيه، .

واوضح رئيس مدينة برانى ان المدفن الجديد تم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة لخدمة مدينة براني والمناطق المجاورة بمدينة النجيلة والسلوم ويضم المدفن الصحى خلية دفن صحي وبحيرة تبخير لسائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، .

وأضاف أن المدفن يضم مجموعة تجهيزات تشغيلية منها ميزان 120 طن، غرفة مولدات (2 مولد ولوحة توزيع رئيسية)، غرفة أمن، أعمدة إنارة وخزانات مياه بالإضافة إلى مبنى إداري وخزان وقود ومغسلة سيارات ، و شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة مبطنة بالخرسانة، وكذلك شبكة طرق خدمية لتيسير التشغيل والصيانة.تنفيذ مشروعات المدافن الصحية الآمنة .

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تققد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مبنى الوحدة المحلية لقرية المثانى ومتابعة جاهزيتها للافتتاح قريباً يرافقه اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة وفايز قاسم نائب رئيس المدينة وعدد من عمد ومشايخ النجيلة.

حيث تم إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرية المتانى على مساحة 300 م٢ ضمن المساحة الإجمالية المخصصة للوحدة بمساحة 2500 ٢ مع استكمال مراحل الإنشاء لتقديم وتيسير الخدمة على أهالي القرية والقرى والتجمعات المجاورة .

يأتى ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ مطروح استمرارا لمتابعة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي مطروح في عدد من المناطق تزامناً مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى.