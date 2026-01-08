قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

السيطرة على انفجار خط طرد صرف صحي بقرية في المنوفية.. صور

مروة فاضل

شهد خط الطرد المؤدي إلى محطة الصرف الصحي بزاوية الناعورة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية انفجاراً مما أدى إلى غرق الشارع بالمياه. 

وتابع  محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء أعمال فريق شركة المياه والصرف الصحي للإصلاح والصيانة للتعامل الفوري مع الحالة الطارئة. 

كما تابع أعمال سحب مياه الصرف حيث تم الدفع بعدد من جرارات الكسح الخاصة بالأهالي لتيسير الحركة بالشارع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالحرص على التعامل الفوري مع الطوارئ من خلال الانتقال السريع للجهات التنفيذية والتدريب المستمر لجميع الفرق للتعامل مع الأزمات فور حدوثها.

