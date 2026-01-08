أخبار التكنولوجيا.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة ضمن سلسلة Reno 15 وبطارية أطول وقياس ضغط الدم إليك مواصفات RingConn Gen 3

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

CES 2026.. الكشف عن شاشات سامسونج التفاعلية والنماذج الغامضة

ركّزت سامسونج خلال معرض CES 2026، على مستقبل شاشات OLED وذلك مع استعراض العديد من المفاهيم المبتكرة والعديد من التجارب التفاعلية. ومن جانبها كشفت الشركة عن شاشات قابلة للطي وذلك بلا تجاعيد واضحة، إلى جانب شاشات بأشكال غريبة لتجارب فنية وتقنية.

شبية الآيفون.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة ضمن سلسلة Reno 15

أطلقت شركة أوبو هاتف Reno 15c ضمن سلسلة Reno 15 المنتظرة. وقد تم إطلاق هواتف Reno 15 و Reno 15 Pro و Reno 15 Pro Mini مؤخرًا بمواصفات وميزات متطورة، بينما يُعد Reno 15c الطراز الأقل سعرًا في هذه السلسلة. لكنه يتميز بأكبر بطارية في عائلة Reno 15. إليكم جميع التفاصيل.

بطارية أطول وقياس ضغط الدم .. مواصفات RingConn Gen 3

إذا كنت تبحث عن خاتم ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفير في خاتم RingConn الذكي الجديد والذي يمنحكك العديد من المعلومات حول ضغط دمك ويوفر لك خاتمRingConn Gen 3 تنبيهات اهتزاز مباشرة ومعلومات عن ضغط الدم ومن المقرر إطلاق خاتم RingConn Gen 3 لأول مرة في معرض CES 2026