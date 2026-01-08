أخبار التكنولوجيا.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة ضمن سلسلة Reno 15 وبطارية أطول وقياس ضغط الدم إليك مواصفات RingConn Gen 3

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة ضمن سلسلة Reno 15 وبطارية أطول وقياس ضغط الدم إليك مواصفات RingConn Gen 3

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

CES 2026.. الكشف عن شاشات سامسونج التفاعلية والنماذج الغامضة

ركّزت سامسونج خلال معرض CES 2026، على مستقبل شاشات OLED وذلك مع استعراض العديد من المفاهيم المبتكرة والعديد من التجارب التفاعلية. ومن جانبها كشفت الشركة عن شاشات قابلة للطي وذلك بلا تجاعيد واضحة، إلى جانب شاشات بأشكال غريبة لتجارب فنية وتقنية.

شبية الآيفون.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة ضمن سلسلة Reno 15

أطلقت شركة أوبو هاتف Reno 15c  ضمن سلسلة Reno 15 المنتظرة. وقد تم إطلاق هواتف Reno 15 و Reno 15 Pro و Reno 15 Pro Mini مؤخرًا بمواصفات وميزات متطورة، بينما يُعد Reno 15c الطراز الأقل سعرًا في هذه السلسلة. لكنه يتميز بأكبر بطارية في عائلة Reno 15. إليكم جميع التفاصيل.

بطارية أطول وقياس ضغط الدم .. مواصفات RingConn Gen 3

إذا كنت تبحث عن خاتم ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفير في خاتم RingConn الذكي الجديد والذي  يمنحكك العديد من المعلومات حول ضغط دمك ويوفر لك خاتمRingConn Gen 3  تنبيهات اهتزاز مباشرة ومعلومات عن ضغط الدم ومن المقرر إطلاق خاتم RingConn Gen 3 لأول مرة في معرض CES 2026

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

غزة

وسط تعثر المرحلة الثانية من الهدنة.. عمليات إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

نيكول كيدمان

طلاق هوليوودي صامت.. كيدمان وأوربان يقرران عدم الحديث عن تفاصيل حياتهما بعد زواج 19 سنة

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

