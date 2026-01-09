قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور إسرائيل ودول عربية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر يوم الجمعة
التضامن تستعد لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة 4 مليارات جنيه
الولايات المتحدة.. إصابة رجل وامرأة في إطلاق نار ببورتلاند
تراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر
شعبة الدخان تحسم الجدل حول زيادات الأسعار
موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: ما يحدث في الفاشر يكشف وحشية الدعم السريع واستهدافه المباشر للمواطن السوداني

السودان
السودان
هاني حسين

قال عماد السنوسي كاتب صحفي سوداني، إنّ التقارير الأممية والصحفية التي تناولت الأوضاع في مدينة الفاشر بشمال دارفور تعكس وحشية ميليشيا الدعم السريع وطبيعة الحرب التي تشنها، مؤكداً أن الانتهاكات التي صدمت العالم والضمير الإنساني تشير بوضوح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحرب هو استهداف المواطن السوداني في روحه وممتلكاته وكل ما يملك.

وأضاف في لقاء  عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يجري حالياً في الفاشر لم يظهر في وسائل الإعلام سوى بنسبة لا تتجاوز 10% من حجم الانتهاكات الحقيقية، مشيراً إلى أن ميليشيا الدعم السريع منعت خلال الفترة الماضية دخول الفرق الأممية وفرق تقصي الحقائق، رغم ما تعلنه في بياناتها من ترحيب بالمجتمع الدولي، وهو ما يعكس تناقضاً واضحاً بين الخطاب والممارسة على أرض الواقع.

وأكد أن الانتهاكات لا تقتصر على شمال دارفور، بل تمتد إلى مناطق عديدة في غرب كردفان وشمال كردفان، من خلال استهداف المدنيين بالطائرات المسيرة.

وأشار عماد السنوسي إلى أن الجيش السوداني يستهدف أهدافاً عسكرية مشروعة، ويميز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، في حين تصر ميليشيا الدعم السريع على استهداف المدنيين، رغم معرفتها بمواقع وتحركات الجيش، بهدف إفراغ المدن الآمنة من سكانها، في إطار مخططات سياسية تسعى إلى إفراغ إقليم دارفور بالكامل وتوطين مكونات ديموغرافية معينة لفرض واقع جديد، تمهيداً لمخطط انفصال كامل.

وذكر، أن ما جرى مؤخراً من تكوين نظام مصرفي مستقل عن بنك السودان في مناطق سيطرة الدعم السريع يؤكد وجود خطط بعيدة المدى تهدف إلى إنشاء حكم ذاتي وإداري منفصل عن الحكومة المركزية، محذراً من التداعيات الخطيرة لذلك على مستقبل السودان، ودول الجوار، والقارة الأفريقية بأكملها، ولا سيما مصر التي تتحمل أعباء إنسانية وأمنية واقتصادية متزايدة.

وأكد أن أي تقدم لميليشيا الدعم السريع نحو المدن الآمنة يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وأمن دول الجوار، مشدداً على أن العالم ومصر لن يقبلا بوجود ميليشيا غير منضبطة عسكرياً على حدودهما.

السودان اخبار التوك شو الخرطوم الدعم السريع الجيش السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلمانية: نسعى للتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

لقطات من المشاجرة

معركة في سوق الحي السادس.. الحبس سنة عقوبة البلطجة طبقا للقانون

الايجار القديم

من الإيجار القديم إلى الإجراءات الجنائية.. خريطة القوانين الأبرز قبل رحيل برلمان 2020

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد