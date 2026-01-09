قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير
أول اتصال بين الشرع وأردوغان بعد معارك حلب.. تأكيد السيادة والتنسيق الأمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان..إزالة للاشغالات وحل لمشكلة صرف صحى الكرور وأنشطة ثقافية ومكتبية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 8/1/2026 أحداث متنوعة. 

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والمحال العشوائية المخالفة الواقعة بمحيط نقطة العبور بالسيل.

وذلك بمشاركة الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والعاملين والفنيين ورؤساء الأحياء ونواب رئيس المدينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان مدعمين بالمعدات الثقيلة من اللوادر والسيارات ، وهو ما سينعكس بالإيجاب لتحقيق السيولة اللازمة لحركة المشاة ويساهم فى تسهيل إنتقال المواطنين بين الجانبين الشرقى والغربى لخطوط السكك الحديدية ، مع التأكيد على غلق هذه النقطة فور الإنتهاء من إنشاء الكوبرى الجديد .

https://www.elbalad.news/6827984

وسط أجواء من المصارحة والشفافية الكاملة ، إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعدد من ممثلى أهالى منطقة الكرور .

والذين قدموا شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان لإهتمامه الشخصى بوضع الحلول الجذرية للتغلب على أكبر التحديات المتمثلة فى المشاكل العديدة التى تظهر نتيجة لحدوث الكسورات والطفح المتكرر بخط الطرد الخاص بمحطة رقم ( 11 ) للصرف الصحى ، والذى تم إنشاؤه فى عام 2010 بتصميمات غير دقيقة مما نجم عنه ظهور العيوب الفنية منذ عام 2014 .

https://www.elbalad.news/6827982

جهود متنوعة 
 

أكد اللواء دكتور إسماعيل كامل محافظ أسوان على أهمية الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة ، والتى أصبحت مركزاً رائداً لنشر الثقافة والمعرفة ، ومقصداً هاماً للأسر والأطفال والشباب بفضل ما تقدمه من مبادرات رائدة تساهم فى دعم العملية التعليمية ، وصقل المواهب ، وتنمية مهارات التفكير والإبداع .

ولفت إلى أنه تم تكليف إدارة المكتبة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والأنشطة المتنوعة ، ولاسيما خلال فترة إجازة نصف العام لمساهمة ذلك فى تنمية مهارات الأطفال والشباب وإكتشاف المواهب وتعزيز روح الإبداع والإنتماء لدى مختلف فئات المجتمع الأسوانى.

https://www.elbalad.news/6828205

انطلقت أولى فعاليات الورش التدريبية التى تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان على مسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 16 من مهرجان المسرح العربى الذى تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

ويأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6828211


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

ترشيحاتنا

شوبير

آخر تطورات إصابة تريزيجية وموقفه من المشاركة أمام كوت ديفوار

منتخب مصر

إيهاب الكومي: منتخب مصر قادر على تحقيق حلم التتويج بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قبل صدام ربع النهائي.. تحذير من قوة كوت ديفوار والكشف عن نقطة ضعفها

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد