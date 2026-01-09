أخبار أسوان..إزالة للاشغالات وحل لمشكلة صرف صحى الكرور وأنشطة ثقافية ومكتبية

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 8/1/2026 أحداث متنوعة.

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والمحال العشوائية المخالفة الواقعة بمحيط نقطة العبور بالسيل.

وذلك بمشاركة الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والعاملين والفنيين ورؤساء الأحياء ونواب رئيس المدينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان مدعمين بالمعدات الثقيلة من اللوادر والسيارات ، وهو ما سينعكس بالإيجاب لتحقيق السيولة اللازمة لحركة المشاة ويساهم فى تسهيل إنتقال المواطنين بين الجانبين الشرقى والغربى لخطوط السكك الحديدية ، مع التأكيد على غلق هذه النقطة فور الإنتهاء من إنشاء الكوبرى الجديد .

وسط أجواء من المصارحة والشفافية الكاملة ، إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعدد من ممثلى أهالى منطقة الكرور .

والذين قدموا شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان لإهتمامه الشخصى بوضع الحلول الجذرية للتغلب على أكبر التحديات المتمثلة فى المشاكل العديدة التى تظهر نتيجة لحدوث الكسورات والطفح المتكرر بخط الطرد الخاص بمحطة رقم ( 11 ) للصرف الصحى ، والذى تم إنشاؤه فى عام 2010 بتصميمات غير دقيقة مما نجم عنه ظهور العيوب الفنية منذ عام 2014 .

جهود متنوعة



أكد اللواء دكتور إسماعيل كامل محافظ أسوان على أهمية الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة ، والتى أصبحت مركزاً رائداً لنشر الثقافة والمعرفة ، ومقصداً هاماً للأسر والأطفال والشباب بفضل ما تقدمه من مبادرات رائدة تساهم فى دعم العملية التعليمية ، وصقل المواهب ، وتنمية مهارات التفكير والإبداع .

ولفت إلى أنه تم تكليف إدارة المكتبة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والأنشطة المتنوعة ، ولاسيما خلال فترة إجازة نصف العام لمساهمة ذلك فى تنمية مهارات الأطفال والشباب وإكتشاف المواهب وتعزيز روح الإبداع والإنتماء لدى مختلف فئات المجتمع الأسوانى.

انطلقت أولى فعاليات الورش التدريبية التى تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان على مسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 16 من مهرجان المسرح العربى الذى تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

ويأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

