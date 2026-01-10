قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الزراعة: تحركات رسمية من الدولة لمواجهة انتشار الطلاب الضالة
الخارجية الأمريكية: اتهامات إيران لنا بدعم الاحتجاجات في طهران وهمية
القلق يسيطر على حسام حسن.. إكرامي: مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة
ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون
نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن
النوم والعادي والمكيف.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 10-1-2026
هل ترتفع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان؟.. شعبة الدواجن ترد
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
بـ 3 محركات وتصميم بيك أب.. ماذا تقدم BYD شارك 6 العملاقة؟
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأمريكي بالدبلوماسية
مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة
يعرض فى رمضان.. طرح بوستر مسلسل وننسي اللي كان لـ ياسمين عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر السكر بمنافذ وزارة التموين في شهر يناير 2026

سكر التموبن
سكر التموبن
محمد صبيح

ينشر موقع صدى البلد أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026 داخل منظومة الدعم، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر يناير يعرضها صدى البلد في السطور التالية:

مع بدء صرف المقررات عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني، يتزايد اهتمام الأسر المصرية بمعرفة القائمة الكاملة للسلع المتاحة وأسعارها المقررة على بطاقة التموين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026

تضم منظومة التموين لهذا الشهر 33 سلعة تشمل السلع الغذائية الأساسية والسلع غير الغذائية لضمان تلبية احتياجات الأسر وتشمل القائمة:

السلع الغذائية الأساسية

السكر المعبأ 1 كجم – 12.60 جنيه

الزيت الخليط 800 مل – 30 جنيه

الزيت الخليط 700 مل – 27 جنيه

الزيت 1.5 لتر (عبوة جديدة) – 56 جنيه

الدقيق المعبأ 1 كجم – 18 جنيه

المكرونة 800 جم – 17 جنيه

المكرونة 400 جم – 8.50 جنيه

العدس المجروش 500 جم – 21 جنيه

الفول المعبأ 500 جم – 9 جنيه

منتجات الألبان والمعلبات

جبنة تتراباك 250 جم – 7.50 جنيه

جبنة بيضاء 125 جم – 4.50 جنيه

لبن جاف 125 جم – 25.50 جنيه

تونة مفتتة 140 جم – 18 جنيه

مربى 350 جم – 16 جنيه

صلصة الطماطم 300 جم – 8 جنيه

مواد غذائية تكميلية

مرقة الدجاج المكعبات – 6 جنيه

الطحينة البيضاء ظرف 140 جم – 3.75 جنيه

حلاوة طحينية 40 جم – 3 جنيه

الخل 900 مل – 6 جنيه

الملح 300 جم – 1.25 جنيه

القهوة سريعة الذوبان 18 جم – 4 جنيه

المنظفات ومنتجات النظافة الشخصية

مسحوق غسيل عادي 800 جم – 16 جنيه

مسحوق أتوماتيك 800 جم – 25 جنيه

مسحوق 60 جم – 4.50 جنيه

سائل غسيل أواني 80 جم – 3 جنيه

صابون غسيل 125 جم – 3 جنيه

صابون تواليت 125 جم – 7.50 جنيه

البسكويت والوجبات الخفيفة

بسكويت يويوز سادة – 1.5 جنيه

بسكويت يويوز ويفر – أنواع – 2.75 جنيه

بسكويت تومورو – أنواع – 3 جنيه

بسكويت بوو – أنواع – 3.75 جنيه

 إضافة بدائل جديدة

إدراج زيت 1.5 لتر ضمن المقررات خطوة مهمة لتوفير عبوات أكبر تلبي احتياجات الأسر الكبيرة وتقلل من الاعتماد على الزيت الحر بأسعار السوق المرتفعة.

تغطية احتياجات متنوعة

القائمة تضم سلعًا غذائية أساسية ومنتجات تنظيف، إلى جانب سلع للأطفال والطلاب مثل البسكويت، وهو ما يمنح المواطن حرية الاختيار وفقًا لميزانيته.

منظومة توزيع واسعة

يتم الصرف عبر بدالي التموين، جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، مما يضمن وصول السلع إلى كل المحافظات بلا انقطاع.

تظل أسعار السلع التموينية هذا الشهر محور اهتمام ملايين المواطنين، خاصة مع استقرار الأسعار وتنوع السلع المتاحة على بطاقة التموين. 

وتواصل وزارة التموين في توفير الدعم للااحتياجات الأساسية للمواطنين  بأسعار مدعمة، إضافة إلى طرح خيارات أكبر مثل عبوة الزيت الجديدة.

أسعار السلع أسعار السلع التموينية قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026 السلع الغذائية الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

الأرصاد الجوية

تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. هل هناك زيادة جديدة؟

مباراة المغرب والكاميرون

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة المغرب والكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2025

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 في حادث بصحراوي سمالوط

الأجهزة الأمنية

استغل غياب الأم .. تفاصيل اتهام "نقاش" بالتعدي على ابنته وهتك عرضها في العياط

مشرحة

بسبب خلافات أسرية.. فتاة تنهي حياتها بالامتناع عن تناول الطعام بقنا

بالصور

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

أخصائي نفسي : الأم المثالية وهم يرهق النساء نفسيًا وجسديا

الأم
الأم
الأم

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد