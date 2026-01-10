في عيد ميلادها الـ ٦٨… إطلالات شبابية لـ سميرة سعيد

يصادف اليوم ١٠ يناير عيد ميلاد الفنانة سميرة سعيد التي اتمت عامها الـ ٦٨، وعلى رغم من ذلك تتمتع بروح شبابية لا يبدو عليها تخطي الـ ٦٠ عاما.

إطلالات سميرة سعيد

تعتبر الفنانة سميرة سعيد من المشاهير اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وكشفت صور سميرة سعيد على السوشيال ميديا عن ذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات والأزياء التي تتنوع بين الكاجوال والكلاسيك وعدم سيرها على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

وتحرص سميرة سعيد على اختيار الأزياء المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تقوم بتنسيق المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد سميرة سعيد على تسريحات شعر بسيطة، وتختار صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتكشف عن جمالها.