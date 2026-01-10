قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
في عيد ميلادها الـ ٦٨… إطلالات شبابية لـ سميرة سعيد

سميرة سعيد
سميرة سعيد
هاجر هانئ

يصادف اليوم ١٠ يناير عيد ميلاد الفنانة سميرة سعيد التي اتمت عامها الـ ٦٨، وعلى رغم من ذلك تتمتع بروح شبابية لا يبدو عليها تخطي الـ ٦٠ عاما.

إطلالات سميرة سعيد

تعتبر الفنانة سميرة سعيد من المشاهير اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وكشفت صور سميرة سعيد على السوشيال ميديا عن ذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات والأزياء التي تتنوع بين الكاجوال والكلاسيك وعدم سيرها على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

وتحرص سميرة سعيد على اختيار الأزياء المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تقوم بتنسيق المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد سميرة سعيد على تسريحات شعر بسيطة، وتختار صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتكشف عن جمالها.

