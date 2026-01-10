خبير: الذكاء الاصطناعي يحسم صراعات العصر ويغيّر شكل الحروب التقليدية

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أحدث تحولًا جذريًا في طبيعة الصراعات العالمية، حيث لم تعد الحروب تُحسم بالأسلحة التقليدية فقط، بل أصبحت تعتمد بشكل أساسي على المعرفة والتقنيات المتقدمة.

وأوضح عزام، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن امتلاك الدول للتكنولوجيا المتطورة والقدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي يمثلان عاملًا حاسمًا في تعزيز ثقتها بقدرتها على الحسم العسكري في أي وقت، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم.

وأشار إلى أن العالم يشهد انتقالا واضحا من نماذج الحروب الكلاسيكية إلى أنماط جديدة تعتمد على الأنظمة الذكية، والتحليل الرقمي، واتخاذ القرار المدعوم بالبيانات، ما يعيد رسم ملامح الصراع العسكري الحديث.

ولفت إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي للدول.