العراق.. غياب النواب عن حضور جلسات البرلمان منذ الجلسة الأولى

عقد مجلس النواب العراقي في دورته السادسة جلسته الثالثة اليوم السبت، ولا يزال عدد النواب الحاضرين يتناقص تدريجيا منذ أول جلسة، مع تغيب أكثر من 100 نائب حتى الآن عن الجلسات دون سبب واضح، بحسب قناة "السومرية".



غياب 108 نائب

و أوضحت القناة أن البرلمان بدأ جلسته الأولى بغياب 37 نائبا فقط، وكان الحضور الأعلى والبالغ 292 نائبا سببه الحضور لأداء القسم، وبعد ذلك في الجلسة الثانية حضر 221 نائبا فقط، أي بغياب 108 نواب.





أما اليوم فانعقدت الجلسة الثالثة للبرلمان بحضور 209 نواب، أي بغياب 120 نائبا، ما يكشف عن تناقص عدد الحضور تدريجيا، ويكشف عن وجود أكثر من 100 نائب بدأوا بالتغيب عن البرلمان الجديد بالرغم من أنه بدأ أعماله للتو.





وحسب "السومرية"، فإن ذلك يكشف عن سياق سيستمر إلى نهاية هذه الدورة، حيث غالبا ما يكون هناك أكثر من 100 نائب "فضائي"، أكملوا الدورة الخامسة الماضية بلا حضور مع استمرار تقاضيهم رواتبهم.