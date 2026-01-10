ترخيص 1200 مشروع زراعي خلال 2025 وضبط طن وربع أسمدة زراعية بمحل بدون ترخيص بقويسنا بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاسبوع الثاني من شهر يناير الجاري ، وذلك في اطار تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أوضح المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 9 تراخيص تشغيل (محلات أعلاف)، وإجراء 7 معاينة ميدانية لـ مزارع ماشية ودواجن تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص خلال اسبوع، موضحاً أنه تمت الموافقة على استخراج 1256 ترخيص تشغيل لـ ( مزارع دواجن وماشية – منحل – مراكز تجميع ألبان - مصانع – محلات أعلاف ) خلال عام 2025، بالإضافة إلى المرور علي 2513 فدانا من مساحات الخضر والفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازم ،كما تم عقد 33 ندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية .

وفي مجال الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع التموين تم ضبط 150كرتونة مبيدات بإجمالى طن وربع بمحل غير مرخص بناحية قويسنا لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتحرير محضر بالواقعة ، يأتي هذا في ضوء مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم.

كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 11 كيلو و300متر ، حيث شمل التطهير تعاونى وتحسين وذاتى بمراكز ( شبين الكوم ، قويسنا ، تلا ، الشهداء ، بركة السبع ، الباجور ، أشمون ) لخدمة مساحة 908 فدادين ، وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة.