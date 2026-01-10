إصابة 4 مدنيين.. قسد تستهدف أحياء مدينة حلب السورية بالمسيرات

أفادت وكالة الأنباء السورية، بإصابة 4 مدنيين جراء استهداف قسد أحياء مدينة حلب بالمسيرات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في مدينة حلب، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت عقب انتهاكات متكررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وأوضحت الخارجية السورية أن قسد خرقت اتفاقيات أبريل المنصرم انطلاقًا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشددة على أن التدخل في هذين الحيين لا يعد حملة عسكرية ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي.

وبينت الوزارة أن التدخل الأمني استهدف جماعات مسلحة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، مؤكدة أن حماية المدنيين كانت أولوية قصوى للدولة خلال تنفيذ العملية.