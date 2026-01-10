جولة بمصنع المنيا.. وزير التموين: حريصون على تطوير صناعة السكر ورفع كفاءة التشغيل

في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة التموينية وتعزيز الأمن الغذائي، قام اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة محافظة المنيا، حيث كان في استقباله اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ومسؤولي الوزارة.

جولة تفقدية موسعة

وعقب الاستقبال، بدأ الوزير والمحافظ جولة تفقدية موسعة بعدد من الأنشطة والمنشآت التموينية بالمحافظة، استهلها الوزير بافتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة المنيا، في إطار جهود الوزارة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة التي تتيح السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق.

كما شملت الجولة كذلك تفقد مصنع سكر أبو قرقاص، باعتباره أحد أعرق وأهم الصروح الصناعية في قطاع السكر، وذلك تزامناً مع انطلاق موسم توريد قصب السكر مع بداية شهر يناير الجاري، وتابع الوزير سير العمل داخل المصنع، ومعدلات الإنتاج، وآليات استلام القصب من المزارعين، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية للمصنع ودوره الحيوي في دعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر، باعتبارها من السلع الأساسية ذات الأولوية.

وأكد الوزير خلال جولته بالمصنع حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير صناعة السكر، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان انتظام عمليات التوريد والإنتاج، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وفي هذا السياق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية والتخزينية، وتطوير البنية الأساسية للمنظومة التموينية، ودعم المصانع والشركات التابعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات صعيد مصر، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الشاملة.

كما تفقد الدكتور شريف فاروق احد مطاحن القطاع الخاص بمدينة المنيا الجديدة، وهو مطحن يتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنتاج الدقيق التمويني، حيث تابع مراحل الإنتاج والالتزام بالمواصفات القياسية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الخبز البلدي المدعم وتوفير الدقيق التمويني بجودة عالية.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة مصنع تابع لإحدى شركات القطاع الخاص لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، حيث اطلع الوزير على خطوط الإنتاج والتصنيع، ودور الشركة في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية ويدعم خطط الدولة في زيادة الصادرات.

واختتمت الزيارة بتفقد صومعة بني مزار، حيث تابع الوزير منظومة تخزين القمح، وسعات التخزين، وإجراءات الحفاظ على جودة الأقماح، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الصوامع الحديثة لدعم منظومة القمح وتحقيق أعلى معدلات الأمان الغذائي.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة التموين لضمان استقرار الأسواق، وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في المنافذ والمعارض السلعية، مثل : "اسواق اليوم الواحد" و" معارض اهلا رمضان" و"اهلا مدارس" وغيرها من المعارض الثابتة والمتنقلة . والاوكزيونات ، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مع تكثيف الحملات الرقابية والتصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية.

وأوضح اللواء كدوانى أن محافظة المنيا، تأتى فى المركز الثاني بعد محافظة الشرقية في توريد القمح كمحصول استراتيجي، تعمل على تطوير منظومة تخزين القمح وتعظيم الاستفادة من الصوامع الحديثة، لرفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

رافق الوزير خلال الجولة كل من : اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور اشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والاستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والكيميائي صلاح فتحي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، والاستاذ حلمي الزهري مدير مديرية التموين بالمنيا.

وأكد وزير التموين في ختام الجولة استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة والمنشآت التموينية، والتنسيق الكامل مع المحافظات، بما يضمن تطوير الأداء، وتحقيق الاستدامة في توفير السلع الأساسية، ودعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.