قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موظفة بمدرسة خطفته .. حل لغز اختفاء طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
وزير خارجية الصومال: ما يسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا.. واعتراف إسرائيل غير مقبول
وزير خارجية الصومال: سيادة ووحدة أراضينا أمر لا يقبل التفاوض
إحالة 14 طعنا في الـ 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب لمحكمة النقض
القيادة السيبرانية الإسرائيلية تحذر من رسائل تخويفية: محاولة لإثارة الذعر فقط
لجنة انتخابات الوفد: لاطعون فى اليوم الأول لتلقى التظلمات على رئاسة الحزب
وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه .. طرق التقديم والأوراق المطلوبة
والدته تستحوذ على 80% منها .. كم تقدر ثروة نجم المغرب أشرف حكيمي؟
المدعي العام الإيراني: المشارك في الاحتجاجات عدو لله و يواجه عقوبة الإعدام
حكيمي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل 20 لاعبًا إفريقيًا
خفير يفتعل حريقا في فيلا لسرقة بلاي ستيشن ومتعلقات ثمينة بأكتوبر
الأهلي يكتسح فاركو 4-1 ويودع كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألكاراز يبدأ عامه بانتصار معنوي على سينر في عرض كوري قبل أستراليا المفتوحة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق الإسباني كارلوس ألكاراز أول انتصاراته في العام الجديد، بعدما نجح في قلب الطاولة على غريمه الإيطالي يانيك سينر والفوز عليه بنتيجة 7-5 و7-6، في مباراة استعراضية أقيمت يوم السبت في كوريا الجنوبية، واستغرقت ساعة و48 دقيقة، لتمنح نجم التنس الإسباني دفعة معنوية قوية قبل انطلاق أولى بطولات الجراند سلام في الموسم، أستراليا المفتوحة.

ورغم الطابع الودي للمواجهة، فإن المباراة حملت الكثير من الندية والإثارة، وعكست مدى الجدية التي تعامل بها اللاعبان مع اللقاء، خاصة ألكاراز الذي بدا أكثر قدرة على التكيف مع ظروف اللعب، بعدما كان سينر قد تفوق عليه في آخر مواجهتين رسميتين جمعتهما في المنافسات المعتمدة.

الظهور الرسمي الأول للمدرب الجديد صامويل لوبيز

وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول للمدرب الجديد صامويل لوبيز على رأس الجهاز الفني لكارلوس ألكاراز، في خطوة لافتة ضمن استعدادات بطل الجراند سلام ست مرات للموسم الجديد، حيث بدا الانسجام واضحًا بين اللاعب وجهازه الفني، وهو ما انعكس على هدوئه وحسن إدارته لنقاط الحسم.

اللقاء أقيم داخل صالة "إنسپاير أرينا"

وأقيم اللقاء داخل صالة "إنسپاير أرينا" بمدينة إنتشون، بعد أن أنشأ المنظمون ملعبًا خاصًا بأرضية من السجاد، وهي أرضية غير معتادة لم يشهد أفضل لاعبي العالم منافسات رسمية عليها منذ سنوات، خاصة أن رابطة محترفي التنس حظرت استخدامها في البطولات الرسمية منذ عام 2009. 

هذا الاختيار غير التقليدي أثّر بشكل واضح على حركة اللاعبين، وقلّل من قدرتهم على بناء تبادلات طويلة، كما أثار قلق سينر الذي تعرّض لانزلاق في منتصف المجموعة الأولى.

سرعة الأرضية الاصطناعية

وساهمت سرعة الأرضية الاصطناعية في تقليص عدد الفرص على الإرسال، حيث لم تشهد المباراة سوى كسر إرسال وحيد، جاء في الشوط الثاني عشر من المجموعة الأولى، وكان من نصيب ألكاراز، ليستغل الإسباني الفرصة بأفضل شكل ممكن ويحسم المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 7-5.

وفي المجموعة الثانية، استمر التعادل بين اللاعبين وسط حذر واضح، قبل أن يحتكم الطرفان إلى شوط كسر التعادل. 

وشهدت هذه الفترة واحدة من اللقطات الطريفة في اللقاء، عندما دعا سينر أحد المشجعين الكوريين للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في نقطة استعراضية، ونجح الشاب بالفعل في الفوز بنقطة على المصنف الأول عالميًا، وسط تفاعل جماهيري كبير وتصفيق حار داخل المدرجات.

إنهاء اللقاء

وخلال شوط كسر التعادل، أتيحت ليانيك سينر فرصة حقيقية لحسم المجموعة الثانية وفرض مجموعة فاصلة، إلا أن ألكاراز أظهر قوة ذهنية كبيرة، وأغلق الباب أمام منافسه بإرسال قوي وحاسم، أنهى به اللقاء لصالحه دون الحاجة للذهاب إلى مجموعة ثالثة.

وفي ختام الحدث، حصل ألكاراز على جائزة رمزية تمثلت في مضرب مخصص، وإن لم يكن من الذهب الخالص، على عكس الجائزة التي سبق أن نالها خلال مشاركته في إحدى الفعاليات الاستعراضية بالعاصمة السعودية الرياض، إلا أن القيمة المعنوية للفوز بدت أكبر من أي مكافأة.

كارلوس ألكاراز يانيك سينر مباراة استعراضية كوريا الجنوبية التنس أستراليا المفتوحة بطولات الجراند سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

درة وزوجها

إطلالة ساحرة.. درة تتألق في سهرة خاصة مع زوجها | صور

الفنانة رحاب الجمل

رحاب الجمل تنضم لأسرة مسلسل «المتر سمير» استعدادًا لرمضان 2026

مادونا تقبل يد فروز

مادونا تقدم واجب العزاء للفنانة فيروز بعد رحيل ابنها هلي الرحباني

بالصور

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد