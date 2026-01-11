آخر دفعة من عناصر "قسد" تغادر حي الشيخ مقصود في حلب

غادرت آخر مجموعة من عناصر تنظيم "قسد"، فجر الأحد، حي الشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، وذلك بعد سماح الجيش السوري لهم بالخروج، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



وأظهرت تسجيلات بثتها الوكالة لحافلات تقل عناصر التنظيم أثناء خروجهم من الحي باتجاه مناطق الشمال الشرقي من البلاد.

وأشارت سانا إلى اكتمال عملية إجلاء الحافلات التي كانت تقل آخر دفعة من عناصر "قسد" نحو مناطق سيطرة التنظيم في شمال شرق سوريا.



وكانت مصادر بوزارة الدفاع السورية قد أفادت لوكالة الأناضول، السبت، بأن الجيش السوري سمح لمجموعة من عناصر التنظيم بركوب الحافلات وإخلائهم من حي الشيخ مقصود في حلب باتجاه مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، الواقعة على ضفاف نهر الفرات والخاضعة لسيطرة "قسد".



وفي السياق، نقلت "سانا" عن محافظ حلب عزام الغريب قوله إن الأوضاع الأمنية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية "تشهد عودة تدريجية للاستقرار"، مؤكداً أن المدينة تتجه إلى استعادة الأمن بشكل تدريجي.



وأوضح الغريب أن الجهات المعنية تواصل أعمالها الميدانية لضمان تثبيت الأمن وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية في مختلف الأحياء.