القبض على لص سرق تابلت من محل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة جهاز تابلت من داخل محل تجارى بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) بتضرره من قيام (آخر) بسرقة جهاز تابلت خاص بشقيقه بأسلوب "المغافلة" من داخل أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





