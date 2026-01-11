احتراق سيارة قرب من مزلقان رزواليوسف بقليوب| صور

شهد مزلقان روزاليوسف بقليوب بمحافظة القليوبية اشتعال النيران فى سيارة ركاب دون أى خسائر بشرية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بالمنطقة.



من ناحية أخرى قضت محكمة جنح طوخ في محافظة القليوبية بالسجن المشدد لمدة عامين لـ 4 متهمين، في واقعة اقتحام مقهى بقرية الدير بطوخ، باستخدام أنبوبة غاز، وترويع المواطنين.



وفي وقت سابق، كشفت أجهزة أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن ترويع 4 أشخاص مستقلين دراجات نارية، مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.



ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، برصد تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي مجموعة أشخاص مستقلين دراجات نارية على مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.



وبالفحص تم تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وهم 4 متهمين كانوا مستقلين دراجتين ناريتين، وحاولوا ترويع المواطنين الجالسين على المقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز، في قرية الدير التابعة لدائرة المركز إثر خلافات بينهما وبين صاحب المقهى، ولم تسفر الواقعة عن إصابة أي من رواد المقهى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.