ريمون مقار يكشف تفاصيل أولاد الراعي في رمضان 2026

تحدث المنتج ريمون مقار، عن مسلسل أولاد الراعي، مشيرا إلى أنه سيعرض في شهر رمضان 2026.



وأضاف المنتج ريمون مقار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن احداث كثيرة ودوائر صراع كبيرة ونقدم ممثلين كبار للغاية في ماتش تمثيل قوي، متابعا أن نعمل عامين في هذا الورق ونقدم فكرة البطولة الجماعية بدلا من البطولة المطلقة في هذا العمل الفني.

وتابع المنتج ريمون مقار، أن هذا العمل الفني والذي يعرض في السابق الرمضاني 2026 من بطولة ماجد المصري ومعه مجموعة من الفناني الرائعين.

