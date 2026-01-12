قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

السياحة تبحث مع المراكز الميدانية الاستعداد لخدمة حجاج الشركات وتلافي السلبيات

محمد الاسكندرانى

عقد وفد ممثلي غرفة شركات السياحة وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة من ممثلي القطاع الخاص اجتماعا مهما مع مراكز الخدمة الميدانية التي وقع عليها الاختيار لخدمة حجاج السياحة.

 استهدف الاجتماع التعرف عن قرب على الخبرات التي يتمتع بها من وقع عليهم الاختيار بكافة برامج الحج السياحي " فاخر وخمس نجوم واقتصادي وبري " و مناقشة تصوراتهم للعمل والتعاون خلال فترة الحج.


تأتي تلك الزيارة وما تشمله من لقاءات في إطار حرص الغرفة واللجنة العليا على استمرار النجاح الكبير الذي يشهده الحج السياحي ، مع تقديم أفضل الخدمات لحجاج الشركات والتنسيق المبكر للموسم وإتمام كافة إجراءات الحج السياحي وصولا لأعلى جودة في الخدمات المقدمة للحجاج

خبرات متميزة

وقد شهد الاجتماع حضورا كاملا لكل مراكز الخدمة التي وقع عليها الاختيار من قبل شركة خدمات الحج لخدمة حجاج السياحة هذا الموسم ، فقد حضر اكثر من ٢٥ من كبار مسؤولي تلك المراكز  

وحضر الاجتماع من الجانب المصري ممثلي القطاع الخاص في اللجنة العليا للحج والعمرة وهم كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات ، ووليد خليل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة، بمشاركة ساهر سليم مدير السياحة الدينية بغرفة الشركات.


وقد شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول توقعات الجانبين لموسم الحج واستعدادهم لمواجهة اية مشاكل قد تظهر خلال الموسم ، كما استعرض مسؤولو مراكز الخدمة الخبرات التراكمية لكل منهم سواء في السوق المصري أو غيره من أسواق الحج بكافة الدول الإسلامية ، وأكد جميع الحضور من قيادات مراكز الخدمة سعادتهم باختيارهم لخدمة حجاج السياحة ، مؤكدين ان خدمة الحجاج بشكل عام شرف كبير لهم ، ومع الحجاج المصريين تكون خدمتهم لها طابع وسعادة خاصة.


وكشفت المناقشات الخبرات التراكمية القوية التي تتمتع بها مراكز الخدمة التي فازت بخدمة حجاج السياحة ، وطالب أعضاء الوفد المصري بضرورة استغلال تلك الخبرات في تحسين جودة خدمات الحج السياحي 
 

استعدادات مختلفة

وقد شهدت المناقشات التي تمت خلال الاجتماع بحث أهم الاستعدادات التي يجب اتخاذها داخل المخيمات لمنع أية تكدسات أو زحام ، والتأكد من توافر مكان لكل حاج من حجاج السياحة داخل المخيمات ، ومنع دخول أي شخص لا يحمل كارت التعارف والهوية الخاصة بحجاج السياحة النظاميين ، بحيث يتم ضمان وجود مكان لكل حاج دون مزاحمة من أحد أو تداخل المساحات بين الشركات.


كما تم الاتفاق على اعداد العمالة المطلوبة بالمخيمات في موسم الحج وتدريبهم مبكرا على خدمة الحجاج ، كما تم بحث الية تحركات الحجاج داخل المخيمات ومعرفة الإعداد وتوزيعاتها ما بين السيدات والرجال لتوزيعهم علي الخيام ، وتوزيع الأعداد على الخدمات المتاحة ما بين مساجد ودورات مياه وبوفيهات وغيرها

لقاءات تخصصية  

وتم خلال الاجتماع كذلك الاتفاق على عقد عدة لقاءات بشكل دوري خلال الفترة المقبلة وحتى موسم الحج ، على أن تكون تلك الاجتماعات تخصصية ، بمعني تحديد اجتماعات لمراكز خدمة حجاج البري مع الشركات التي تنظم هذا النوع من الحج ، ونفس الأمر مع حجاج الخمس نجوم والفاخر والاقتصادي


وتنظيما للتواصل وسرعة التدخل وحل أية مشاكل قد تظهر ، فقد تم الاتفاق على ان يكون التواصل من خلال غرفة السياحة باعتبارها ممثلة لشركات السياحة ، وبالتنسيق مع شركة الراجحي باعتبارها مسؤولة عن مركز الخدمة واختيارها ، ومن المقرر ان تقوم شركة الراجحي بالبدء فورا في اختيار شركات وأفراد الأمن وتدريبهم من الان على كيفية التحكم في مداخل المخيمات بمنى وعرفات وكيفية التعامل كذلك مع حجاج الشركات ومساعدتهم طوال تواجدهم بالمخيمات.

