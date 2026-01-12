لأول مرة من 160 سنة.. أحمد موسى يكشف حدثا فريدا في مجلس النواب

طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة تغيير كافة رؤساء اللجان الفرعية في مجلس النواب 2026.

وأشار أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إلى ضرورة وجود كفاءات وخبرات في اللجان، وقال: «إحنا في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمن قومي كلها أمور صعبة، فلو سمحتم نريد رؤساء اللجان يكونوا ذوي خبرة».

وأكد أحمد موسى، أن البرلمان الحالي عليه دور وطني مهم، ويجب ضرورة الانحياز الكامل للشعب والعدالة الاجتماعية، مشددًا على الانحياز الكامل للمواطنين الذين عانوا منذ 2011 وحتى الآن، وأن البرلمان يجب أن يعبر عن تطلعات المواطنين.

وأشار أحمد موسى إلى أن رئيس مجلس النواب هو شخصية سياسية ورجل دولة ورجل قضاء، وشارك في مكافحة الإرهاب والفساد، وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة سنوات.

وأردف أحمد موسى: «كان له دور مهم عندما كان مساعدًا لوزير العدل لمكافحة الفساد، المستشار هشام بدوي أمامه خمس سنوات مهمة في توقيت بالغ الأهمية».

وتابع: «الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب، أعرفه منذ 25 سنة، وهو دكتور مشهور جدًا وكنت أزوره في عيادته في لندن، وكانت الناس تأتي إليه من كل مكان، ثم عاد إلى مصر منذ سنوات وتعرض للعديد من الحملات، ولكنه رجل دولة ويملك العديد من العلاقات، وفي السنوات الماضية اكتسب خبرة كبيرة في العمل البرلماني، كما أن اختياره كان مفاجأة للناس لأنه لم يكن معروفًا أنه سيترشح للمنصب حتى الأمس».

ووجه أحمد موسى الشكر إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب في الدورة السابقة، بالإضافة إلى التحية إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في الدورة السابقة، على دورهما في تلك الدورة.

وأكمل: «المجلس الجديد تشكيله مهم جدًا، ففي المجلس الجديد شاهدنا لقطة لأول مرة منذ 160 سنة، حيث كانت ثلاث سيدات على المنصة يديرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب حتى انتخاب رئيس البرلمان، ثم انتخاب الوكيلين الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش».

واستطرد: «المشهد هذا أول مرة يحدث، وهو مشهد جمع بين أكبر النواب سنًا وأصغرهن سنًا».