تعيين أول مصرية لرئاسة شركة فيسبوك.. من هي دينا باول؟

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز في 12 يناير 2026 عن قرار تاريخي بتعيين دينا باول ماكورميك في منصب رئيسة الشركة ونائبة رئيس مجلس إدارتها، لتكون بذلك أول شخصية تتولى منصب “الرئيس” في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، وهو دور لم يكن موجودًا من قبل في هيكل إدارة ميتا.

يحمل هذا التعيين أهميته الخاصة لكون دينا باول مصرية-أمريكية الأصل، ما يبرز الدور المتنامي للكفاءات ذات الأصول العربية والمصرية في قيادات كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ويمنح القرار بعدًا رمزيًا يتجاوز مجرد تغيير إداري.

يأتي الإعلان في فترة حاسمة تشهدها ميتا، في ظل سعي الشركة لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي ومواجهتها لتحديات تنافسية مع شركات تقنية أخرى تعمل في هذا المجال، فضلًا عن مشاريع توسعية كبيرة في البنية التحتية والخدمات الرقمية.

من هي دينا باول؟

وفق بيان الشركة، ستتولى باول ماكورميك في منصبها الجديد مسؤوليات استراتيجية شاملة تشمل تأمين شراكات عالمية وتعزيز التعاون مع الحكومات والدول والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الإشراف على تطوير البنية التحتية الشاملة للشركة، ضمن برنامج استثماري طويل الأمد بقيمة تصل إلى 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

قبل هذا التعيين، كانت دينا باول ماكورميك عضوًا في مجلس إدارة ميتا منذ أبريل 2025، وقدمت استقالتها من هذا الدور في ديسمبر 2025 استعدادًا لتولي المنصب التنفيذي الجديد.

ضمن فريق الإدارة التنفيذية ستشارك باول ماكورميك مباشرة في صياغة الاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتتمتع باول ماكورميك بسجل مهني قوي، شملت مناصب قيادية في بنك جولدمان ساكس لمدة 16 عامًا، إضافة إلى عملها السابق في الإدارة الأمريكية حيث شغلت منصب نائبة مستشار الأمن القومي خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تعيين أول مصرية لرئاسة فيسبوك

وعن القرار، أكد مارك زوكربيرج — الرئيس التنفيذي لشركة ميتا — على أن خبرة باول ماكورميك العالمية وعمق علاقاتها الدولية يجعلها مرشحة قوية للعب دور محوري في قيادة الشركة في هذه المرحلة المهمة من التحول والنمو.

وأعرب مارك، عن ثقته في قدرة المصرية دينا باول على قيادة ملفات استراتيجية معقدة تشمل التعاون الدولي وتمويل خطط الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

وأفاد القرار بردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن فخرهم برؤية شخصية مصرية-أمريكية تتولى منصبًا قياديًا في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، معتبرين التعيين خطوة تاريخية تعكس التحولات التي تشهدها ميتا خلال هذا العصر.