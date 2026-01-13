شاشات مبتكرة تخطف الأنظار في معرض CES 2026

قدمت Dell في معرض CES 2026 أكبر شاشة ضمن عائلة UltraSharp حتى الآن، هي UltraSharp U5226KW بقياس 51.5 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، وبدقة 6144×2560 بكثافة 129 بكسل في البوصة، مع لوحة IPS Black لعمق أفضل في درجات الأسود.

تضم الشاشة محور Thunderbolt 4 مع قدرة توصيل طاقة تصل إلى 140 واط، وصندوق منافذ منبثق يحتوي على USB‑C بقدرة 27 واط وUSB‑A بقدرة 10 واط، مع إمكانية توصيل حتى أربعة حواسيب في وقت واحد عبر KVM مدمج.

أطلقتها الشركة بسعر 2900 دولار مع الحامل أو 2800 دولار بدون حامل، مع استهداف محترفي تعدد المهام الذين يعتمدون عادة على إعدادات متعددة الشاشات.

حاسوب All-in-One طويل من لينوفو

استعرضت Lenovo جهاز ThinkCentre X AIO Aura Edition كطرح غير تقليدي في فئة الحواسيب الكل‑في‑واحد، مع شاشة ذات نسبة عرض إلى ارتفاع 16:18 مما يجعلها أطول بكثير من شاشات 16:9 المعتادة وأقرب إلى مربع، لتسهيل عرض صفحتين A4 أو مجموعات بيانات كاملة في وضع عمودي.

تأتي الشاشة بقياس 27.6 بوصة من نوع IPS وبدقة 2560×2880، ويمكن تجهيز الجهاز بمعالجات Intel Core Ultra X7 Series 3، وذاكرة حتى 64 جيجابايت LPDDR5X، وفتحتَي تخزين M.2 SSD، مع مزايا برمجية مثل Lenovo DeskView لرقمنة المستندات الموضوعة أمام الشاشة وLenovo Share Zone لمشاركة الشاشة بين الحاسوب المدمج وجهاز ثانٍ متصل.

لم تكشف لينوفو بعد عن السعر أو موعد الطرح لهذا النموذج الطويل الموجّه للمبدعين والمبرمجين والمتعاملين مع البيانات.

جيل جديد من شاشات OLED بتوزيع RGB‑Stripe

أشارت التقارير في المعرض إلى عودة قوية لمفهوم شاشات OLED المزودة ببنية RGB‑Stripe التقليدية في البكسل الفرعي، من طرف LG Display وSamsung Display، بهدف تحسين وضوح النص وتقليل ظاهرة “تهريب الألوان” أو الـFringing على أنظمة مثل ويندوز.

أوضحت LG أن البنية الجديدة ترتب البكسلات الفرعية الحمراء والخضراء والزرقاء في خط مستقيم، ما يقلل تشوّهات الألوان حتى من مسافات مشاهدة قريبة، مع رفع مساحة البكسل المضيء لإتاحة معدلات تحديث عالية ملائمة للألعاب بعد أن كانت شاشات OLED ذات RGB‑Stripe سابقًا محدودة عند 60 هرتز تقريبًا.

في المقابل، أعلنت Samsung Display عن لوحات QD‑OLED جديدة تستخدم بنية رأسية للبكسل الفرعي تحت اسم V‑stripe، مع معالجة تحديات مثل عمر المواد العضوية وتوليد الحرارة وتدهور السطوع، بفضل بنية الانبعاث العلوي وتحسين كفاءة المواد.

وأكدت شركات مثل LG وGigabyte عزمها طرح شاشات OLED تعتمد RGB‑Stripe هذا العام، بينما تخطط Asus وMSI لإطلاق شاشات تعتمد لوحات QD‑OLED الجديدة عموديّة البنية.

شاشة سامسونغ Odyssey 3D

كشفت Samsung عن جيل جديد من شاشتها Odyssey 3D الموجهة للألعاب، مع ترقية من نموذج 2025 ذي القياس 27 بوصة ودقة 4K إلى نسخة 2026 بقياس 32 بوصة ودقة 6K (6144×3456) بمعدل تحديث 165 هرتز.

يمكن للشاشة أيضًا العمل بدقة 3K (3072×1728) بمعدل تحديث يصل إلى 330 هرتز، ما يجعلها تجمع بين دقة عالية وتجربة حركة فائقة السلاسة، مع الحاجة في المقابل إلى بطاقة رسومية قوية.

تتيح الشاشة تجربة ثلاثية الأبعاد بدون نظارات عبر تطبيق Odyssey 3D Hub الذي يدير المحتوى المجسم، حيث ارتفع عدد الألعاب المدعومة من 14 إلى 29 عنوانًا حتى وقت كتابة التقرير، مع إمكانية تحويل فيديوهات ثنائية الأبعاد إلى مظهر ثلاثي الأبعاد مع تأثير بسيط يشبه “الدمى الورقية”.

وعلى الرغم من بقاء قاعدة المستخدمين المتحمسين لهذا النوع من الشاشات محدودة، ترى سامسونغ أن الاستثمار المستمر في 3D بدون نظارات معززًا بدقة 6K يمثل خطوة نحو نضوج هذه الفئة المنتظرة منذ أكثر من 15 عامًا.

شاشات G‑Sync Pulsar

انطلقت أخيرًا إلى السوق شاشات G‑Sync Pulsar من إنفيديا التي طُرحت فكرتها لأول مرة في CES 2024، وتستخدم أسلوبًا متقدمًا في تجزئة إضاءة الخلفية (backlight strobing) لتقليل ضبابية الحركة مع الحفاظ على دعم معدلات التحديث المتغيرة (VRR).

تعمل التقنية عبر نبض الإضاءة لربع مدة الإطار قبل تحديث البكسلات، بحيث تكون البكسلات قد وصلت إلى اللون الصحيح قبل إضاءتها، ما يقلل الرؤية التدريجية لانتقالها بين الألوان مقارنة بالشاشات ذات الإضاءة المستمرة.

حتى لحظة نشر التقرير، توفر ثلاث شاشات هذه التقنية: Acer Predator XB273U F5، وAsus ROG Strix Pulsar XG27AQNGV، وMSI MPG 272QRF X36، مستهدفة اللاعبين الذين يسعون لأقل مستوى ممكن من ضبابية الحركة في الألعاب سريعة الإيقاع، مع الاستفادة في الوقت نفسه من مزايا G‑Sync التقليدية.

نظام Odinn Omnia X

لفتت شركة Odinn الناشئة الأنظار في CES 2026 بنظام Omnia X الذي تقدمه على أنه حل “مركز بيانات محمول”، وإن كانت قدراته الفعلية أدنى كثيرًا من مركز بيانات كامل.

يدعم الجهاز – في أقصى تكوين – ما يصل إلى معالجي AMD EPYC 9965، وأربع بطاقات Nvidia H200 NVL، وذاكرة حتى 6 تيرابايت من DDR5، ضمن هيكل بحجم قريب من حقيبة السفر اليدوية، مع لوحة مفاتيح قابلة للطي ومقبضين للحمل، وإن كان الوزن يصل إلى نحو 77 رطلًا (أكثر من 34 كجم).

يتضمن Omnia X شاشة مدمجة بقياس 23.8 بوصة بدقة 4K تنبثق من جانب الهيكل، ما يجعله وحدة حوسبة مكتفية بذاتها يمكن تشغيلها في الميدان لمهام مثل “نماذج الذكاء الاصطناعي العسكرية”، والمحاكاة المؤسسية، والتحليل الجنائي، وفق وصف الشركة.

يعتمد النظام على مزود طاقة عالي الكفاءة بمعيار Platinum ونظام تبريد دائري مغلق مملوك للشركة، على أن يبدأ سعره من 550 ألف دولار تقريبًا بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لصحيفة Las Vegas Sun.

سباق شاشات 1000 هرتز

في سباق رفع معدلات التحديث القصوى، كانت من بين أسرع الشاشات التي ظهرت في CES 2026 شاشة Acer Predator XB273U F6 بقياس 27 بوصة، والقادرة على العمل بمعدل تحديث يصل إلى 1000 هرتز عند دقة 720p، مع إمكانية التشغيل عند دقة 2560×1440 بمعدل 500 هرتز، ما يجعلها موجهة بوضوح للاعبي الرياضات الإلكترونية الباحثين عن أقل زمن استجابة ممكن.

أعلنت Acer نيتها طرح الشاشة في الربع الثاني من 2026، لتسبق بذلك إعلانات سابقة من Philips وAOC لشاشات 1000 هرتز لم تحصل بعد على إطار زمني واضح للطرح، في حين أعلنت سامسونج عن شاشة بمعدل 1040 هرتز لكن من دون تفاصيل تقنية كافية أو عروض موسعة في المعرض.

يرى التقرير أن معظم المستخدمين لن يحتاجوا إلى هذه السرعات القصوى، لكن هذه الشاشات تبقى vitrine تقنية تكشف إلى أي مدى يمكن دفع تقنيات العرض في الحواسيب الشخصية.